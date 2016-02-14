کشته شدن یک نظامی اماراتی/ شلیک موشک «سام ۲۴» به مواضع سعودی ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، فرماندهی کل نیروهای مسلح امارات با صدور بیانیه ای اعلام کرد که ۱ نظامی این کشور در جریان جنگ یمن کشته و ۱ نظامی دیگر نیز زخمی شده است.

بر اساس این گزارش امارات در ائتلاف نظامی عربی علیه یمن با رهبری عربستان حضور دارد که در جنگ با یمن شرکت می کند.

در این گزارش به تشریح جزئیات این واقعه بیش از این اشاره نشده است.

شایان ذکر است ائتلاف عربی ضد یمن در ماه سپتامبر ۲۰۱۵ متحمل بیشترین خسارات در تجهیزات و افراد از ابتدای حمله به یمن شده است؛ به نحوی که در این ماه ۱۵ سرباز اماراتی و ۵ سرباز بحرینی کشته شدند.

از سوی در ادامه حملات ارتش و کمیته های مردمی یمن به مواضع سعودی های متجاوز، شماری از نظامیان عربستانی بر اثر حمله توپخانه ای به مواضع الضبعه و العش در نجران کشته و زخمی شدند و ادوات آنان نیز منهدم شد.

همچنین نیروهای یمنی یک فروند موشک «سام ۲۴» را به محل ادوات سعودی ها در شرق سقام در نجران شلیک کردند.

از سوی دیگر تلاش مزدوران سعودی برای پیش روی در منطقه عصیفره در شهر تعز با اقدام به موقع نیروهای یمنی ناکام ماند.