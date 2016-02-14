سعید ملایی به نشان برنز دست يافت

به گزارش خبرنگار مهر، سعید ملایی جودوكار وزن ۸۱- کیلوگرم تيم ملي كشورمان که به ديدار رده بندي راه يافته بود، در جدال براي كسب مدال برنز نماينده قزاقستان را شكست داد و به نشان برنز دست يافت. وي پيش از اين سه مدال برنز در رقابتهای قهرمانی آسیا ، گرندپری های اولانباتور و سامسون كسب كرده بود.

ملايي بعد از استراحت در مرحله نخست با برتري مقابل جودوكاراني از آذربايجان ، ليتواني و آرژانتين راهي مرحله نيمه نهايي شد و در اين مرحله مقابل «نیامورسن» نفر ۲۹ رنکینگ جهانی از مغولستان که مدال برنز بازیهای آسیایی اینچئون را در کارنامه داشت نتیجه را واگذار کرد و به دیدار رده بندی راه يافت.

جواد محجوب دیگر نماینده ایران هم امروز با شکست رقبای خود در وزن ۱۰۰- کیلوگرم راهی بازی فینال شد. محجوب دور نخست استراحت داشت ،سپس «آرون فارا» از اتریش ، «جلیل شکوراف» از آذربایجان و «وینچنزو دی آرکو» از ایتالیا را با ضربه فنی شکست داد و به دیدار نهایی راه پیدا کرد. محجوب در دیدار پایانی «آرسن عمراف» از روسیه را پیش رو دارد.

رقابتهای جودو آزاد اروپا روز گذشته با حضور ۲۴۲ جودوکار از ٤٨ كشور در شهر «ابروارت» اتریش آغاز شد و عصر امروز به پایان می رسد.