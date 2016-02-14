مردم در انتخاب نامزدها معیارهای رهبری را مدنظر قرار دهند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی استادحسینی در جلسه سالانه بسیج استان با محوریت بررسی طرح های فرهنگی (عفاف و حجاب) و اقتصاد مقاومتی که ظهر امروز در باشگاه فرهنگی میلاد کرج برگزار شد، با تاکید بر اینکه سپاه استان البرز روی هیچکدام از نامزدهای انتخاباتی نظر خاصی ندارد، اظهار کرد: به مردم توصیه می کنیم در انتخاب نامزدهای انتخاباتی معیارهای مقام معظم رهبری را مدنظر قرار دهند.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه سپاه استان له یا علیه هیچ نامزد انتخاباتی به مسئله انتخابات ورود پیدا نمی کند، گفت: بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی روشن و شفاف است و جای ابهامی ندارد.

سردار استادحسینی با اشاره به اینکه نباید مبنای رای دادن را روابط خویشاوندی و رفاقت قرار دهیم، گفت: مقام عظمای ولایت فرمودند برای شناخت بیشتر می توانید از معتمدان کمک بگیرید.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اشاعه فرهنگ عفاف و حجاب اشاره کرد و گفت: در این زمینه باید طرح های قوی ارائه شود و کسی نمی تواند بگوید من مخالف عفاف و حجاب در جامعه هستم.

نگاه سیاسی به مسائل فرهنگی آفت است

فرمانده سپاه استان البرز فراهم کردن سازوکارهای اجرای طرح های عفاف و حجاب در جامعه را ضروری دانست و گفت: از آنجایی که مسئله عفاف و حجاب از اهمیت زیادی برخوردار است مطالعه در خصوص طرح های ارائه شده نیز باید با دقت بیشتری انجام شود.

سردار استادحسینی با انتقاد از اینکه مسئله عفاف و حجاب مورد بی توجهی قرار می گیرد، گفت: متاسفانه بی توجهی در خصوص فرهنگ عفاف و حجاب در همه جای کشور به چشم می خورد.

فرمانده سپاه استان البرز در ادامه ضمن انتقاد از کم توجهی روسای جمهور به مسائل فرهنگی، فلسفه وجود ماهواره در خانواده های ایرانی را از میان برداشتن بنیان خانواده اعلام کرد و گفت: نباید به مسائل فرهنگی با دیدی سیاسی نگاه کرد.

وی به برخی طرح های فرهنگی که از سوی نیروی انتظامی انجام می شود اشاره کرد و گفت: در حالی که نیروی انتظامی برای امنیت کشور تلاش می کند برخی پیدا می شوند که با اجرای این طرح ها به دلیل سیاسی کاری مخالفت می کنند.

وی با تاکید بر اینکه ماهواره به جوان اصلاح طلب و اصولگرا رحم نمی کند، گفت: نگاه سیاسی آفتی برای مسائل فرهنگی است این مهم نباید از دید مسئولان فرهنگی مخفی بماند.

بسیج استان البرز آمادگی اجرای طرح‌های امر به معروف را دارد

وی با تاکید بر اینکه ماهواره غیرت اسلامی را نشانه رفته است، گفت: از روزی که ماهواره به خانه های مردم راه پیدا کرد عفت جامعه خدشه دار شد به همین منظور با پرهیز از نگاه سیاسی به مسائل فرهنگی باید با دیدی اعتقادی معضلات این حوزه را حل و فصل کنیم.

فرمانده سپاه استان البرز با تاکید بر اینکه مسئولان فرهنگی باید بپذیرند که جامعه در خطر است، گفت: باید همه تلاش ها معطوف به جلوگیری از منکرات شود.

سردار استادحسینی با اشاره به اینکه باید عفت در بازارهای مسلمانان هم مورد توجه ویژه قرار گیرد، گفت: به مسئولان استان گفته ایم در خصوص رعایت مسئله مهم عفاف و حجاب طرحی به صورت پایلوت در البرز اجرا کنیم.

وی با تاکید بر اینکه معایب و مشکلات با تفکر و برنامه ریزی حل خواهند شد، گفت: بسیج استان برای اجرای طرح های امر به معروف و نهی از منکر آمادگی کامل دارد.

سردار استادحسینی خطاب به بسیجیان حاضر در جلسه گفت: شما به عنوان نخبگان این شهر محسوب می شوید مطالعه کنید و طرح ارائه دهید تا این طرح ها به استاندار و مسئولان مربوطه ارائه شود.

ضرورت ارائه طرح های قابل اجرا در حوزه اقتصاد

فرمانده سپاه استان البرز تاکید کرد: باید با جان دل برای تحقق و اشاعه فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه تلاش کنیم تا دشمن به نیات شوم خود دست پیدا نکند و تقشه هایش نقش بر آب شود.

سردار استادحسینی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت تحقق اقتصاد مقاومتی اشاره کرد که طی چندین سال اخیر مقام معظم رهبری نیز بر این موضوع تاکید دارند و گفت: طرح هایی که در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی ارائه می شود باید قابلیت اجرا داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه سپاه استان البرز در سال گذشته با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان ۳ هزار شغل ایجاد کرد، اضافه کرد: ایجاد ۳ هزار شغل برای جوانان این استان در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی بوده است.

فرمانده سپاه استان البرز در پایان سخنان خود، گفت: سپاه استان برای امسال نیز برنامه ریزی کرده است و قصد ایجاد ۵ هزار شغل را دارد.