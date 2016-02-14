بانوان زنجانی در رشته بدمینتون فعالیت خوبی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی طالب پور بعد از ظهر یکشنبه در مجمع عادی هیئت بدمینتون افزود: خوشبختانه رشته بدمینتون استان زنجان جایگاه خوبی در کشور دارد.

وی اظهار کرد: اخلاق حرفه ای بر فعالیت های این رشته در استان بسیار حاکم بوده و مشکلی وجود ندارد.

رئیس هیئت بدمینتون استان زنجان گفت: تیم بدمینتون استان زنجان با نام بیمه کارآفرینی در مسابقات لیگ برتر شرکت می‌کند.

طالب پور تاکید کرد: در سال جاری مسابقات لیگ به خوبی در بخش بانوان در استان انجام شده است.

وی افزود: درسال جاری در بحث اعزام های ورزشکاران ۳۵ مورد اعزام انجام گرفته و اعتباری بالغ بر ۲۲۲ میلیون تومان هزینه شده است.

رئیس هیئت بدمینتون استان زنجان با بیان اینکه بانوان موفقیتهای خوبی را کسب کرده اند، گفت: در بخش بانوان جهش خوبی در این رشته وجود دارد و باید این مهم در سال آینده تقویت شود.

طالب پور تصریح کرد: در بحث مربیگری در شهرستانها مشکل وجود دارد و باید مربی به شهرستانها اعزام شود.

وی افزود: ورزشکاران فعال در زیرمجموعه هیئت بدمینتون استان زنجان ۲۶ مقام را طی سال جاری کسب کرده اند.

رئیس هیئت بدمینتون استان زنجان یادآورشد: ارتقای این رشته در استان نیاز به سرمایه گذاری دارد.