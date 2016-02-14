کاندیداها یکدیگر را تخریب نکنند/ ایجاد نشاط برای مشارکت حداکثری

به گزارش خبرنگار مهر، این نشست عصر امروز یکشنبه با حضور استاندار البرز، رئیس شورای نظارت بر انتخابات استان، فرمانداران و جمعی از داوطلبان دو حوزه انتخابیه استان البرز در سالن شهدای دولت استانداری البرز برگزار شد.

در این نشست استاندار البرز با تاکید بر اینکه کاندیداها برنامه های خود را برای حل مشکلات مردم در ابعاد مختلف عرضه کنند گفت: اینکه بخواهیم در سایه تخریب و تخطئه دیگران برای خود مقبولیت ایجاد کنیم امری نادرست و غیر اخلاقی است و باید به شدت از آن دوری کرد.

حمید طهایی افزود: اختلاف نظر و تعدد آرا امری طبیعی بوده و نیاز است داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی با درک این اختلاف سلیقه ها در یک فضای آرام و معقولانه برای جلب نظر مردم و کسب آرای آنها به سوی خود گام بردارند.

استاندار البرز ادامه داد: به طور حتم تمام کسانی که در میدان رقابت انتخاباتی حاضر شده اند قصد خدمت دارند لذا باید نوع برخوردها و تعاملات این طیف نیز در راستای این نیت خیر و ملی باشد.

کاندیداها از تبلیغات زودهنگام خودداری کنند

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان البرز هم در سخنانی با گله مندی از برخی اقدامات خارج از ضوابط کاندیداها پیش از شروع تبلیغات رسمی گفت: دیده شده است که برخی کاندیداها اقدام به تبلیغات زودرس در حوزه های انتخابیه کرده اند و وقتی از آنها دلیل این اقدام پرسیده می شود آن را به گردن هواداران خود می اندازند.

حجت الاسلام محمدحسین روحی یزدی افزود: اینکه بخواهیم قانون را به سلیقه خودمان تفسیر کنیم و در راستای اهداف مان از آن بهره بگیریم درست نیست و کاندیداها بدانند این اقدامات آنها رصد شده و مورد توجه قرار می گیرد.

وی با تاکید بر اینکه تخلف هیچ کاندیدایی دور از چشم نخواهد ماند گفت: برخی ها فکر می کنند چون صلاحیت آنها تایید شده و در لیست قرار دارند پس از هرگونه برخورد و پیگیری قانونی مبرا هستند در حالی که تمام اقدامات نظارت می شود و فراموش نخواهد شد.

رئیس هیئت نظارت برانتخابات استان البرز در ادامه گفت: کاندیداها از اظهار نظر در خصوص دیگر رقبای خود در انتخابات خودداری کنند و تنها به بیان برنامه ها و اهداف خود بپردازند تا درنهایت شاهد انتخاباتی سالم و اخلاق مدار باشیم.

روحی یزدی با بیان اینکه زمان تبلیغات انتخابات مجلس از روز ۲۹ بهمن ماه آغاز می شود گفت: کاندیداها مجاز به فعالیت زودهنگام تبلیغاتی نه در فضای حقیقی و نه در فضای مجازی نیستند و باید با عمل به ضوابط اعلام شده در مسیر قانون حرکت کنند.

ارائه آخرین آمارانتخابات مجلس از زبان فرمانداران

فرمانداران کرج و ساوجبلاغ نیز در این نشست هم اندیشی به بیان آخرین آمار کاندیداهای مجلس شورای اسلامی در دو حوزه انتخابیه کرج، فردیس، اشتهارد ، آسارا و ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان پرداختند.

فرماندار کرج گفت: در این حوزه انتخابیه تاکنون ۶۳ نفر به شکل بالفعل در مراحل مختلف تایید صلاحیت ها و پذیرش شده اند.

محمد تقی ایرانی افزود: این آماربا توجه به درخواست برخی نامزدها برای انتقال به دیگر حوزه های انتخابیه و اعتراض یک نفر به رد صلاحیت خود احتمال تغییر دارد.

فرماندار شهرستان ساوجبلاغ نیز تعداد نهایی کاندیداهای انتخابات مجلس دهم در این شهرستان را ۲۰ نفر عنوان کرد و گفت: انتخابات این حوزه انتخابیه در سه شهرستان ساوجبلاغ ، نظرآباد و طالقان در قالب ۲۸۵ شعبه اخذ رای به انجام خواهد رسید.

پالیزگیر افزود: از این تعداد شعبه اخذ رای ۲۲۵ شعبه ثابت و ۶۰ شعبه سیار خواهد بود ضمن آنکه ۱۴۴ شعبه درمنطقه شهری و ۱۴۱ شعبه در بافت روستایی واقع شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این نشست برخی از کاندیداها با طرح سوال در خصوص نحوه برگزاری انتخابات و ماهیت برخورد با تخلفات انتخاباتی موضوعاتی را مطرح کردند.

دادستان شهرستان کرج و فرمانده انتظامی این شهرستان نیز در خصوص نظارت های قضایی وانتظامی انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی مطالبی را عنوان کردند.