به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر امروز در دیدار آقای «جان درامانی ماهاما» رئیس‌جمهوری غنا با اشاره به نگاه مثبت و جانبدارانه ایران به افزایش همکاری با کشورهای افریقایی از ابتدای انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: قدرتهای سلطه‌گر، مخالف روابط گرم ایران با افریقا و همچنین منشأ عمده‌ی جنگها، درگیریها و تغذیه گروههای تروریستی هستند اما علاج همه این مشکلات در نزدیک شدن «کشورهای مستقل» به یکدیگر و افزایش همکاریهای آنهاست.

ایشان منافع قدرتهای استکباری را در ایجاد ناامنی و جنگهای گوناگون در نقاط مختلف دنیا خواندند و گفتند: گروههای تروریستی در منطقه ما و افریقا دست پرورده سازمانهای جاسوسی امریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی هستند.

رهبر انقلاب در خصوص اظهارات رئیس‌جمهور غنا درباره رنج سوریه از تروریسم، با طرح این سؤال که چگونه حجم انبوهی از سلاحهای پیشرفته و پول در اختیار تروریستها قرار می‌گیرد، افزودند: ریشه همه مشکلات، قدرتهای استکباری هستند که امریکا در رأس آنهاست و رژیم صهیونیستی نیز مظهر شرارت می‌باشد.

ایشان سیاست ثابت جمهوری اسلامی در قضیه سوریه را «طرفداری از صلح» برشمردند و گفتند: ما همواره تلاش کرده‌ایم که این قضیه به نفع ملت سوریه تمام شود و معتقدیم از خارج یک کشور نمی‌توان برای آن ملت، نسخه علاج نوشت.

حضرت آیت الله خامنه‌ای تأکید کردند: امریکایی ها و اروپایی ها نمی‌توانند برای ملت سوریه تعیین تکلیف کنند و این ملت سوریه هستند که باید درباره آینده خود تصمیم بگیرند.

رهبر انقلاب، راه‌حل مسئله سوریه و مقابله با مشکلاتی نظیر تروریسم و رنجهای مردم فلسطین را در گروی همکاری و نزدیک شدن بیشتر کشورهای مستقل خواندند و گفتند: ایران و غنا ظرفیتهای خوب و زیادی دارند که امیدواریم این سفر به افزایش همکاریها منجر شود.

ایشان همچنین از مبارزات استقلال‌طلبانه برخی شخصیتهای افریقایی علیه استعمارگران تجلیل کردند و افزودند: این شخصیتهای برجسته، هویت افریقایی را در دنیا ارتقا دادند.

در این دیدار که آقای روحانی رییس جمهور نیز حضور داشت، آقای «جان درامانی ماهاما» رییس جمهور غنا با اشاره به تمدن غنی ایران و پیشتازی در عرصه‌های علمی، سخنان رهبر انقلاب اسلامی را مشوق ساختن دنیایی همراه با صلح خواند و در خصوص مسئله فلسطین گفت: تالمات ملت فلسطین، همه ملتها را نگران کرده و باید با همکاری یکدیگر از حقوق ملت فلسطین دفاع کنیم.

وی با اشاره به فعالیت گروههای تروریستی در افریقا و غرب آسیا و قدردانی از مبارزه جدی ایران با تروریسم، در خصوص وضعیت پیچیده سوریه گفت: سیاست خارجی ایران به درستی بر پایه احترام به حق ملتها در تعیین سرنوشت خود استوار است و امیدواریم با نقش مؤثر ایران در مبارزه با تروریسم، مسئله سوریه حل و فصل شود.

آقای ماهاما با تقدیر از کمکهای انسان دوستانه ایران به مردم غنا خاطرنشان کرد: به نمایندگی از ملتهای افریقا از جمهوری اسلامی به‌دلیل ایفای نقش حمایت گرانه از جنبشهای آزادی خواهانه این قاره بویژه جنبش ضد آپارتاید آفریقای جنوبی قدردانی می کنم.

رییس جمهور غنا با اشاره به مذاکرات خود در تهران و امضای چند یادداشت تفاهم، افزود: آماده افزایش همکاریها در بخشهای مختلف هستیم.