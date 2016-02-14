به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمد محمدی ریشهری کاندیدای پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری در نطق انتخاباتی خود که از رادیو تهران پخش شد، اظهار کرد: نمایندگی مجلس خبرگان از منظر امام (ره) یکی از مسئولیتهای بسیار سنگین در نظام جمهوری اسلامی است.
وی افزود: مطابق فرمایش امام (ره) مجلس خبرگان در راس همه مسئولیتها قرار دارد و سرنوشت اسلام و ملت رنجدیده، شهید داده و داغدیده در گرو نمایندگان مجلس خبرگان است.
ریشهری تاکید کرد: به همین جهت کسانی که این مسئولیت را میپذیرند هر چه قویتر و دارای بینش و بصیرت بیشتری باشند، این مجلس معتبرتر و قویتر خواهد بود.
وی افزود: مجلس خبرگان تنها نهادی است که مطابق قانون اساسی همه مقررات خود را خودش وضع میکند و هیچ ارگانی سلطه بر این نهاد ندارد و نمایندگان مجلس باید ویژگیهایی داشته باشند تا بتوانند قانونگذاری کنند.
ریشهری با بیان اینکه مهمترین مسئولیت مجلس خبرگان، تضمین آینده کشور است گفت: مردم باید کسانی را برای خبرگان انتخاب کنند که در خط مستقیم اسلام و انقلاب باشند و در این مسیر تنها فقه و اصول دانستن کافی نیست.
کاندیدای انتخابات مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: امام (ره) درباره ویژگیهای یک مجتهد جامعالشرایط فرمودهاند آشنایی با روش برخورد با حیلههای فرهنگ حاکم بر جهان، اطلاع از کیفیت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، داشتن بصیرت و شناخت سیاستها و سیاسیون و فرمولهای دیکته شده آنان و درک موقعیت و نقاط قوت و ضعف دو قطب سرمایهداری و کمونیزم از جمله ویژگیهای یک مجتهد جامع است.
وی ادامه داد: با این تفسیر امام (ره) یکی از ویژگیهای مجتهد جامعالشرایط برای رهبری نظام جمهوری اسلامی باید این خصوصیات باشد. در قانون اساسی این خصوصیات به صورت اجمالی بیان شده است، اما یکی از مسئولیتهای مهم مجلس خبرگان چه در گذشته و چه در آینده این است که برای پرورش چنین افرادی که بتوانند در موقع لازم به عنوان مقدمه واجب فردی را به عنوان رهبری جامعالشرایط انتخاب کنند، اقدام نمایند.
ریشهری خاطرنشان کرد: امام (ره) و مقام معظم رهبری یک استثناء هستند. امام (ره) یک نابغه و استثناء در طول تاریخ اسلام بودند، زیرا هیچ مرجع تقلیدی نتوانست یک چنین انقلاب شکوهمندی را پایهگذاری کند و رهبر معظم انقلاب هم با مسئولیتها و مجاهدتهایی که پیش و پس از انقلاب داشتند، برای سکانداری نظام پخته و پرورشیافته شده بودند.
وی گفت: امیدوارم خداوند سایه مقام معظم رهبری را تا ظهور امام زمان (عج) بر سر ملت ما مستدام بدارد و هیچ وقت نیاز نباشد مجلس خبرگان شخص دیگری را انتخاب کند، اما برنامهریزی و مسئولیت چیز دیگری است.
این کاندیدای انتخابات خبرگان رهبری تاکید کرد: مجلس خبرگان باید برای روز مبادا که امیدوارم آن روز پیش نیاید، برنامهریزی داشته باشد.
ریشهری اظهار کرد: اینطور نیست که حوزههای علمیه مجتهد جامع پرورش دهند؛ البته از نظر فقه و اصول چنین مجتهدینی در حوزه پرورش داده میشوند و تعدادشان هم کم نیست، اما یک مجتهد جامع که قانون اساسی به آن اشاره کرده است، باید دید اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و شناخت شرایط حاکم بر جهان را داشته باشد.
وی افزود: من در دورهای از مجلس خبرگان این مسئله را مطرح کردم که برای مقدمه واجب انتخاب رهبری که جامعالشرایط باشد و از نظر سیاسی، اقتصادی و نظامی مناسب نظام جمهوری اسلامی باشد، یک ساز و کار میخواهد.
ریشهری خاطرنشان کرد: مجلس خبرگان باید برای شناخت چنین شخصی یک ساز و کار داشته باشد و قبل از اینکه چنین شخصی را بشناسد باید زمینهسازی کند.
وی با بیان اینکه مسئولیت مجلس خبرگان بسیار سنگین است و امیدوارم مجلس آینده بتواند برای پرورش مجتهدین جامع پیشبینی و زمینهسازی کند، گفت: مردم باید از میان کسانی که برای انتخابات خبرگان کاندیدا هستند انتخاب صحیحی داشته باشند، همانطور که با بصیرت امام (ره) و رهبری را انتخاب کنند.
ریشهری تصریح کرد: آنچه اهمیت دارد این است که من احساس کردم خود را در معرض رأی مردم قرار دهم و اگر انتخاب نشدم خدا را شکر میکنم که این مسئولیت از دوشم برداشته شد.
وی در پایان تاکید کرد: امیدواریم مردم در این دوره از انتخابات با شرکت قاطع و چشمگیرتر از انتخاباتهای گذشته، دشمن را ناکام بگذارند و وفاداری خود را به نظام و امام خمینی(ره) و میراث امام و مقام معظم رهبری ادا کنند.
