همايش " شرق شناسي و تحقيقات عربي و اسلامي " برگزار شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از المدينه، شركت كنندگان در دومين دور همايش بين المللي " شرق شناسي و تحقيقات عربي و اسلامي" كه در دانشگاه المنيا مصر برگزارشد، با اشاره به كاريكاتورهاي اهانت آميز به نبي اكرم (ص) تصريح كردند: تصاوير اهانت آميز از سوي رسانه هاي غربي و اروپايي اهانت به نبي اكرم(ص) بود كه در پي آن احساسات بيش از يك ميليارد مسلمان در 5 قاره جهان را بر انگيخت.

شركت كنندگان اظهار داشتند: آنها با آزادي بيان به دشمني با جهان اسلام اقدام كردند، در صورتيكه آزادي بيان اهانت و توهين به اعتقادات ديگران و نژاد پرستي را طرد مي كند. با آزادي بيان بايد به ايجاد و برقراري صلح اجتماعي و صلح و امنيت بين المللي اقدام كرد. اين اهانتها به گونه اي پيش رفت كه كشورهاي عربي و اسلامي از سازمان ملل خواستند تا قانوني به منظور احترام به مقدسات ديني و اديان آسماني صادر كند.

گروههاي شركت كننده در اين همايش به ضرورت ساخت مراكز اسلامي به منظور رصد و بررسي آنچه كه شرق شناسان نوشته اند و ياد آوري آنچه كه حق مسلمانان است، تأكيد كردند.

اين در حالي است كه شركت كنندگان علاوه بر ترجمه معاني قرآن، ترجمه علوم دين اسلام و كتابهايي كه در زمينه مسائل اسلامي است از سوي مؤسسات و سازمانها و مراكز اسلامي و عربي به زبانهاي زنده دنيا را خواستار و تأكيد كردند: دانشگاه هاي اسلامي بايد از تلاشهاي شرق شناساني كه بي تعصب و غرض ورزي اصالت اسلام را ياد آوري و اين دين و جايگاه آنرا به درستي ارائه داده اند، تشكر كرده تا ديگر شرق شناسان نيز تشويق شوند. زيرا زبان مهمترين وسيله براي بيان نظرات و عقايد است و بهترين وسيله براي انتقال فرهنگ و تمدن باشد.

شركت كنندگان ياد آور شدند: بايد مسلماناني كه در كشورهاي غربي زندگي مي كنند را با موازين و آموزه هاي اسلام آشنا كرد تا آنها خلق و خوي پسنديده و اخلاق نيكوي اسلامي را سرمشق امور خود قرار داده و محبت و تسامح و خير و نيكي را در زندگي خود به كار گيرند.

شركت كنندگان دراين همايش بر اهميت گفتگو و تعامل تأكيد كرده و گفتگو با شرق شناسان را به شيوه موضوعي و آراء و به دور از تعصبات نژادي و طايفه اي مهم قلمداد كردند.

شركت كنندگان راه اندازي شبكه هاي ماهواره اي ويژه به منظور آشنا شدن غرب با فرهنگ غني اسلام و جهت ارائه ارزشهاي اسلامي و مفاهيم صحيح آن و تمدن اسلام را خواستار شدند.