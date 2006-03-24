پيش بيني پيروزي سه بر صفر را داشتم / بازي الاتحاد غافلگيرمان كرد

نيكوليچ تصريح كرد: در نيمه دوم تيم الاتحاد كه از امتياز ميزباني برخوردار بود بهتر بازي كرد و بازي را در دست گرفت و اگر آمادگي ميرزاپور نبود حتي مي توانست دروازه ما را بازكند .
وي خاطرنشان كرد: الاتحاد در اين ديدارفوتبالي كاملا متفاوت را ارائه كرد كه براي ما غافلگير كننده بود . ما فيلم بازي اين تيم مقابل پاختاكور ازبكستان را ديده بوديم و انتظارچنين بازي را از حريف نداشتيم .
سرمربي فولاد در پايان گفت : بهرحال ازكسب يك امتياز در زمين حريف بايد خوشحال باشيم و تلاش كنيم تا درديدارهاي آينده امتياز از دست رفته اين ديدار را جبران كنيم .
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