لبنان وسوريه به پاي ميز مذاكرات برگردند/ از نقض حاكميت لبنان توسط اسرائيل متاسف هستيم

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري كويت، لارسن پس از ديدار با فوزي صلوخ وزير امور خارجه لبنان در كنفرانس مطبوعاتي مشترك با وي در بيروت اظهار داشت : هم اين است كه در آينده توافقنامه ترسيم مرزها ميان لبنان و سوريه امضا شود، اين توافق نه از سوي سازمان ملل متحد، بلكه از سوي دو طرف(دمشق و بيروت) امكان دارد.

وي افزود: اين امر مستلزم تلاش دوجانبه است، زيرا نه لبنان ونه سوريه به تنهايي نمي توانند اين كار را انجام دهند.



نماينده عنان خاطر نشان كرد: تنش موجود ميان لبنان وسوريه تلاش دو كشور را مي طلبد و اينكه بر برقراري روابط عادي دوجانبه تاكيد شود و نيز گفتگوها ميان طرفين به منظور حل مشكلات و مسائل حل نشده برقرار شود.



لارسن درباره گفتگوهاي داخلي درلبنان گفت : مهم اين است كه گفتگوهاي ملي موجود بر اساس توافق سند وفاق ملي(توافقنامه طائف) انجام شود.

وي در پاسخ به ادامه تجاوزجنگنده هاي رژيم صهيونيستي به حريم هوايي لبنان ونقض حاكميت اين كشور و موضع سازمان ملل تنها به ابراز تاسف بسنده كرد و گفت : از اين اقدامات ناقض قانون تاسف مي خوريم.



صلوخ هم گفت كه در ديدار با لارسن درباره ماموريت وي و اوضاع لبنان به ويژه گفتگوي ملي به بحث و گفتگو پرداخته است.



به گفته وي، لارسن با استقبال از گفتگوهاي داخلي در لبنان ابراز اميدواري كرده است در فضايي آرام و سازنده انجام شود.



صلوخ همچنين در اين ديدارها ،دغدغه هاي دولت لبنان را درباره ادامه حملات هوايي اسرائيل و نقض حاكميت لبنان و اقدامات تحريك آميز تل آويوكه موجب بي ثباتي اوضاع مي شود، به اطلاع لارسن رسانده است.



لارسن قرار است در ادامه مذاكرات خود با مقامات لبناني با شارل رزق وزير دادگستري، ميشل سليمان فرمانده ارتش و نبيه بري رئيس مجلس اين كشور ديدار وگفتگو كند.



وي روز گذشته با عبدالله دوم شاه اردن درامان ديدار و گفتگو كرد.

قطعنامه 1559 كه تحت فشارهاي غرب به ويژه آمريكا و فرانسه بر لبناني ها تحميل شد، بر خروج نظاميان سوري از لبنان (كه پايان آوريل 2005= فروردين 84 انجام شد)، و عدم دخالت در امور داخلي لبنان و خلع سلاح شبه نظاميان(اشاره به حزب الله و گروههاي فلسطيني ساكن لبنان) تصريح مي كند.