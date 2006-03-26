نوروز يگانه وجه مشترك دوستي بين انسانها و طبيعت است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رايزني فرهنگي ايران در تركيه، احمد نجدت سزر رئيس جمهور تركيه گفت : اصل نوروز بر پايه انسانيت، تعاون و يكپارچگي بنيان شده است و بي شك در توسعه برادري و دوستي بين انسان ها تأثيرگذار مي باشد. با آرزوي اينكه نوروز در دل بشريت بذر محبت، برادري، استقامت را كاشته و وسيله اي براي دستيابي به صلح و اميد به آينده و زندگي شاد باشد.

همچنين نخست وزير تركيه رجب طيب اردوغان در پيام نوروزي خود عنوان نمود : امروز نوروز شعله هاي آتش را با گرمي دلها عجين كرده و عيدي كه منجر به تحكيم روابط برادري و دوستي مي شود را از صميم دل تبريك مي گويم.

دنيز بايكال رئيس حزب جمهوريت تركيه نيز طي پيامي نوروز را به عنوان يادآور دوستي، برادري، اتحاد و استقامت خوانده و از همه خواست تا در هرچه سالمتر برگزار شدن اين عيد كوشا باشند.

