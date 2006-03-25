تاكيد سازمان كنفرانس اسلامي بر ضرورت تشكيل فوري دولت جديد در عراق

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، اكمل الدين احسان اوغلو دبيركل سازمان كنفرانس اسلامي در بيانيه اي امروز شنبه از سران و مسئولان سياسي عراق خواست براي تشكيل دولت وحدت ملي در نزديك زمان ممكن تلاش كنند.



در بيانيه وي آمده است كه عمليات قتل و ترور روزانه سبب خطرناك شدن اوضاع امنيتي شده است و خلاء سياسي ناشي از تاخير درتشكيل دولت وحدت ملي وخامت اوضاع را تشديد مي كند.

اوغلو از تمام سران و مسئولان سياسي عراق خواست تا با انجام مسئوليت تاريخي و ملي خود تمام تلاشهاي خود را براي تشكيل دولت وحدت ملي دلخواه براي نجات عراق از رنجهاي روزانه به كار گيرند.



دبيركل سازمان كنفرانس اسلامي گفت : اوضاع عراق وارد سراشيبي خطرناك شده است، كه نمي توان در قبال آن سكوت كرد، همه كشورهاي همسايه و دوستداران صلح درجهان بايد همكاري و تلاشهاي پسنديده براي نزديك كردن ديدگاههاي طرفهاي مختف براي تشكيل دولت وحدت ملي در نزديك ترين زمان ممكن از خود نشان دهند.