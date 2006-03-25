واكنش اتحاديه عرب به گفتگوهاي آمريكا و ايران درباره عراق

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، عمرو موسي دبيركل اتحاديه عرب امروز شنبه اعلام كرد كه قطعنامه اي در نشست آتي سران عرب كه سه شنبه و چهارشنبه در خارطوم برگزار مي شود، بر ضرورت ايفاي نقش اعراب در ترسيم آينده عراق تحت هر شرايطي تاكيد مي كند.



موسي در پايان نشست كميته وزارتي ويژه درباره عراق كه شامل وزيران امور خارجه 10 كشور عربي است، اظهار داشت : در اين نشست قطعنامه اي درباره عراق تصويب شد كه در نشست اتي سران عرب ارائه خواهد شد كه بر نقش عربي در ترسيم آينده عراق و غيبت نداشتن نقش عربي در عراق تحت هر شرايطي تاكيد مي كند..



موسي در پاسخ به سوالي درباره گفتگوهاي آمريكا و ايران درباره عراق و امكان موفقيت آن بدون رايزني با كشورهاي عربي گفت : اعتقادي به اينكه هرگونه گفتگو بدون حضور عراقي ها و اعراب بتواند نتيجه موثري داشته باشد، ندارم.



وي افزود: آينده عراق و منطقه در درجه اول به موافقت ملت عراق نياز دارد.



موسي به اين نكته اشاره كرد كه در نشست آتي سران عرب درباره احتمالات دستيابي آمريكا و ايران به توافقي درباره عراق كه مطالبات اعراب مبني بر به حاشيه نرفتن اهل سنت را در نظرنگيرد، بررسي خواهد كرد.



موسي در پاسخ به سوالي درباره احتمال امضاي قراردادي ميان ايران وآمريكا درباره عراق اظهار داشت : اين مسئله همچنان بعيد به نظرمي رسد، هرچند همه احتمالات وتحولات بايد در هر ميزگرد و نشست عربي كه اوضاع عراق را بررسي مي كند، قرار داشته باشد.

از سوي ديگر، احمد ابوالغيط وزير امور خارجه مصر گفت : در نشست مربوط به عراق توافقي درباره اين كشور به دست آمد مبني بر تقويت تدوين بند ويژه نقش اعراب در عراق.

توافق آمريكا و عراق بر اينكه گفتگو درباره عراق و حضور اعراب در تلاشهاي پايان بحران اعراب درخواست مي شود.

وي خواستار توقف اعمال خشونت آميز ميان طوايف مختلف عراقي شد و آن را براي آينده جهان عرب فوق العاده مضر دانست.



پنجشنبه گذشته ايران در واكنش به درخواستهاي آمريكا و عراق براي انجام گفتگوي مستقيم با آمريكا براي حل مشكلات عراق ابراز آمادگي كرد.

روابط ديپلماتيك تهران و واشنگتن از سال 1980 همچنان قطع مي باشد.

سيد عبدالعزيز حكيم رئيس فراكسيون اكثريت پارلماني عراق كه اخيرا پس از زلماي خليل زاد سفير آمريكا در عراق از مقامات ايران درخواست كرده بود براي حل مشكلات عراق با آمريكا گفتگو كنند.

وي پيش بيني كرد كه مذاكرات ميان آمريكا و ايران درباره عراق با موفقيت روبرو شود و پيامدهاي مثبتي بر پرونده عراق خواهد گذاشت.

وي خاطر نشان كرد: ايران كشور بزرگ و داراي دستگاه هاي امنيتي گسترده و داراي تجارب بالايي است كه قطعا درماموريت حفظ امنيت در منطقه و مبارزه با تروريسم و مقابله با مشكلاتي كه عراق از آن رنج مي برد، سهيم خواهد بود.

جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا نيز با اعلام موافقت خود با انجام گفتگو ميان كشورش و ايران درباره تحولات عراق بار ديگر اتهامات بي پايه و اساس خود را عليه اين كشور مبني بردخالت درناآرامي هاي عراق تكرار كرد،تا نشان دهد بر خلاف حسن نيت تهران، واشنگتن تنها به دنبال جنجال سازي و فرار از واقعيت است.

بوش با تكرار مجدد اتهامات بي پايه و اساس عليه ايران مبني بر دخالت در نا آرامي هاي عراق اظهار داشت: " موافقت خود را با درخواست زلماي خليل زاد اعلام كرده است، و به او گفته است بايد به آنها ابلاغ كني كه تلاشهاي ايجاد خشونت طائفه اي يا چه بسا وارد كردن عناصري كه ممكن است به ساخت بمب ها در عراق به كار برده شوند، براي ايالات متحده غير قابل قبول خواهد بود."

با اين حال چند گروه سياسي وابسته به اقليت و طيف علاوي(نخست وزير سابق) كه در انتخابات پارلماني 15 دسامبر(24 آذر) در كسب راي اعتماد اكثريت ملت عراق شكست خوردند، مخالفت خود را با انجام اين گفتگوها اعلام كردند.

اين در حالي است كه اخيرا برخي از نمايندگان مجلس سناي آمريكا در ديدار با رجب طيب اردوغان نخست وزير تركيه از اين كشور خواسته اند با دخالت در مسائل سياسي عراق براي دستيابي رهبران سياسي اين كشور به توافق بر سر تشكيل دولت آتي تلاش كند.