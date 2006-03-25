مصلحت عراق را پايان يافتن اشغالگري بيگانگان مي دانيم / احمدي نژاد بر جهاني عاري از سلاح هاي كشتار جمعي تاكيد دارد

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، فاروق الشرع پيش از ترك تهران در جمع خبرنگاران حاضر در فرودگاه مهرآباد به تشريح اهداف و دستاوردهاي سفر خود به تهران پرداخت و اظهار داشت: در مدت حضور كوتاه خود در تهران ديدارهاي مختلفي را با مقامات كشور ايران داشتيم كه نتايج بسيار خوبي در اين سفر حاصل شد.

وي با اشاره به ديدار صبح امروز خود با احمدي نژاد گفت: در اين ديدار پيام بشار اسد رئيس جمهور سوريه را به دكتر احمدي نژاد تقديم كردم كه محتواي آن در خصوص آخرين تحولات منطقه بود.

معاون رئيس جمهور سوريه ملاقات خود با احمدي نژاد را بسيار خوب و مثبت برشمرد و افزود: همچنين در اين ديدار در مورد آخرين تحولات منطقه، عراق و كشور فلسطين و همچنين سفر موفقم به مصر و عربستان گفت وگو شد.

وي تمركز اصلي مذاكرات خود با رئيس جمهور كشورمان را پيرامون اوضاع كشور عراق و پرونده هسته اي ايران عنوان كرد و گفت: موضع سوريه در اين خصوص روشن بوده و بارها اعلام شده است و هردو كشور معتقدند كه منطقه خاورميانه بايد به طور كلي از سلاحهاي كشتار جمعي پاك شده و رژيم اشغالگر قدس نيز نبايد از اين قاعده مستثني باشند و همچنين بايد اين رژيم علاوه بر پيوستن به معاهده منع توليد و گسترش سلاحهاي هسته اي اين تاسيسات خود را تحت نظارت آژانس درآورد.

فاروق الشرع نظر رئيس جمهور كشورمان در اين زمينه را اين طور عنوان كرد: احمدي نژاد علاوه بر تاكيد بر موضوع خاورميانه عاري از سلاحهاي هسته اي اعلام كرد كه بايد تلاش شود كه تمامي جهان عاري از سلاحهاي كشتار جمعي باشد.

معاون رئيس جمهور سوريه در پاسخ به سوال خبرنگاري در خصوص نظرات مشترك ايران و سوريه در مورد اوضاع عراق اظهار داشت: نكات مورد توافق دو كشور بسيار گسترده است زيرا ايران و سوريه مصلحت عراق را در حفظ يكپارچگي، ثبات، تحقق امنيت و همچنين پايان دادن به اشغالگري بيگانگان مي داند.

وي اضافه كرد: سوريه و ايران دو كشور همسايه عراق هستند و روابط آنها با اين كشور به علت قرابت فرهنگي و اسلامي بودن اين كشورها بسيار مستحكم است.

فاروق الشرع تاكيد كرد: ايران و سوريه اميدوارند كه بهترين روابط را با عراق و همچنين با يكديگر داشته باشند كه مسير كلي روابط فعلي نيز چنين آينده اي را نويد مي دهند.

اين مقام بلند پايه سوري با اشاره به ديگر ديدارهاي خود با مقامات كشورمان از جمله معاون اول رئيس جمهور و وزير خارجه تاكيد كرد: در اين ديدارها اهميت روابط دوجانبه و گسترش روابط با ديگر كشورهاي عربي و اسلامي مورد تاكيد قرار گرفت چون عزم جدي ايران وجود منطقه با ثبات و آرام است.

پس از اين نشست خبري، معاون رئيس جمهوري سوريه، تهران را با بدرقه رسمي محمد سعيدي كيا وزير مسكن و شهرسازي و رئيس كميسيون مشترك اقتصادي دو كشور به مقصد دمشق ترك كرد.