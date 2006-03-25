تيم فوتبال صباباتري تهران با تمامي نفرات راهي آبادان شد

تيم فوتبال صباباتري تهران براي برگزاري ديدار مقابل فولاد خوزستان عصر امروز تهران را به مقصد آبادان ترك كرد.

به گزارش خبرنگار" مهر" اين تيم در حالي راهي آبادان شد كه روز دوم فروردين ماه در ورزشگاه شهيد درخشان صباشهر با نتيجه 2 بر1 بازي را در ليگ قهرمانان آسيا به تيم الكرامه سوريه واگذار كرد. صباباتري براي ديدار با فولاد خوزستان كليه بازيكنان خود را در اختيار خواهد داشت.

ديدار تيم هاي فوتبال فولاد خوزستان و صباباتري در چارچوب ديدارهاي عقب افتاده ليگ برتر ساعت 17 فردا در ورزشگاه تختي آبادان برگزار خواهد شد. صباباتري روز يازدهم فرودين ماه بايد در هفته بيست و هفتم رقابتهاي ليگ برتر در ورزشگاه آزادي تهران به مصاف تيم پرسپوليس برود.