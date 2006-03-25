نارضايتي از بي اعتنايي اسرائيل، هند و پاكستان به قطعنامه هاي سازمان ملل / شوراي امنيت به دفعات زيادي متحمل شكست شده است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رويترز از كارلسروهه آلمان، البرادعي گفت : شوراي امنيت به دفعات زيادي متحمل شكست شده و نتوانسته است تا در قبال بحران هاي بين المللي به سرعت و به طور مؤثري اقدامي از خود نشان دهد به همين دليل نيازمند اصلاحات است.

وي همچنين در بسياري از موارد تعهدات و اقدامات سازمان ملل را ناكافي، گزينشي توصيف كرد.

برنده جايزه نوبل در جمع حضاري كه بسياري از آنها از دندان پزشكان آلمان بودند، افزود : تراژدي هاي سالهاي اخيردر رواندا، جمهوري خلق كنگو و دارفور مواردي اين امور هستند".

وي همچنين ضمن انتقاد از نبود نيرو و توان كافي در سوي شوراي امنيت براي ممانعت از تداوم خشونت ها در دارفور گفت كه 15 عضو شوراي امنيت هنوز قادر به حل مسئله دارفور و خشونت هاي سودان نشده اند.

مدير كل آژانس همچنين اعلام كرد كه اين شورا دربرخورد با كنترل تسليحات نيز ناتوان است. به گفته وي" شورا تلاش هاي كمي را براي برخورد با تهديد مربوط به تكثير سلاح هاي هسته اي، انجام داده است".

به زعم اين ديپلمات آژانس "، شورا درمسئله عراق نيز با تحميل يك دهه تحريم به اين كشور سبب شد تا رژيم بي رحمي در راس اين كشور از آن سود ببرد و در نتيجه سبب رنج، و مرگ صدها هزار بي گناه غير نظامي شود.اين مقام آژانس همچنين يادآور شد كه زمان آن رسيده است تا شوراي امنيت اصلاح ، و به عنوان بخشي از تلاش هاي جاري براي اصلاح و احياء سازمان ملل تقويت و توسعه يابد.

البرادعي همچنين با اشاره به ناديده گرفتن قطعنامه هاي پيشين اين شورا از سوي برخي طرف ها و كشورهايي كه ان پي تي را امضا نكرده اند ،خاطر نشان كرد : تاكنون اين شورا قطعنامه هايي صادر كرده و از هند و پاكستان درخواست نموده است تا از توسعه بيشتر و آزمايش هسته اي خودداري كنند و يا از اسرائيل خواسته است تا تاسيسات خود را به روي بازرسي هاي آژانس باز كند، اما همه آنها بي نتيجه مانده است.

وي همچنين در اين باره كه موضوع هسته اي ايران صرفاً براي مقاصد صلح آميز است، ابراز ترديد كرد و گفت: حقيقت اين است كه اين برنامه ها براي مدتي طولاني پنهاني بوده و به ويژه اينكه ابعاد آن هنوز روشن نشده و اعتمادها را نسبت به ماهيت و مسير آن دچار تزلزل نموده است.

وي همچنين در بخشي از سخنان خود مدعي شد كه اقدام ايران براي غني سازي ،عاملي براي ناامني و بي ثباتي در خاورميانه است.