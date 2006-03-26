رادار هشدار دهنده سيل در استان زنجان نصب مي شود

مهندس امير شاهرخ حسنعلي زاده به خبرنگار مهر در زنجان گفت : اين رادار توانايي پوشش ارتفاع 25 كيلومتري از خود زنجان و استانهاي همجوار را دارد .

وي گفت : در برنامه پنجساله سوم توسعه ، نصب و راه اندازي رادارهاي هواشناسي در راستاي پيش آگاهي براي اعلام پيش بيني هاي كوتاه مدت و بلند مدت هوا در وروديهاي سيستم جوي كشور تاكيد قرار گرفت كه بر اين اساس رادارهاي هواشناسي وهشدار دهنده سيل در طول چندين فاز در برخي از استانهاي كشورنصب شد .

حسنعلي زاده افزود : در فاز نخست اين طرح ، نخستين رادار توسط متخصصين آلماني در اهواز نصب و راه اندازي شد و بعد از آن در استانهاي تبريز ، تهران ، كرمانشاه ، شيراز و مازندران در فاز نخست شاهد نصب و بهره برداري از رادارهاي هواشناسي بوديم .

مدير كل هواشناسي استان زنجان تصريح كرد : نصب دستگاه رادار هواشناسي در يكي از 2 استان زنجان يا همدان از برنامه هاي سازمان هواشناسي كشور در فاز دوم بود كه با توجه به محوريت ورودي سيستمهاي جوي شمالغرب كشور ، پيشنهاد استان زنجان مورد موافقت سازمان هواشناسي كشور قرار گرفت .

وي زمان اجراي اين طرح در استان زنجان را طي سال 85 عنوان كرد و گفت : پروژه هاي رادارهاي هشدار دهنده سيل طرح ملي محسوب مي شود كه مزايا و كاربردهايي در زمينه امنيت پروازهاي داخلي و خارجي ،جهت كشاورزي ، حمل و نقل ، منابع آب زيرزميني و همچنين بلاياي طبيعي از قبيل سيل ، تگرگ دارد .

حسنعلي زاده هزينه صورت گرفته براي خريداري يك دستگاه از اين رادارها را 2/5 ميليون دلار عنوان كرد .