عناوين مهمترين خبرهاي جهان از شب گذشته

- ادامه ناآرامي ها در سرزمين هاي اشغالي فلسطيني پيش از انتخابات اسرائيل؛ يك جوان فلسطيني در غزه به ضرب گلوله نظاميان صهيونيست به شهادت رسيد.

- بوش براي اصلاحات در قانون مهاجرت به آمريكا تلاش مي كند.

- گروگان انگليسي خطاب به خبرنگاران: مصاحبه با من اشتباه است شما بايد با مردم رنج ديده عراق صحبت كنيد.

- نيروهاي پليس، تظاهر كنندگان در بلاروس را متفرق كردند.

- عراق از اتحاديه عرب خواست تا دفتر خود را در بغداد بازگشايي كند.

- شهرك نشينان صهيونيست با حمله به الخليل به تخريب مزارع زيتون در اين منطقه دست زدند.



- يك منبع فلسطيني اعلام كرد كه ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين چهارشنبه آينده به غزه خواهد رفت، زيرا قرار است دولت جديد فلسطين به رياست اسماعيل هنيه از رهبران حماس در روز پنجشنبه سوگند ياد كند.



- آمريكا بار ديگر با دخالت در امور داخلي بلاروس، خواستار آزادي فوري بازداشت شدگان شد.



- وزيران امور خارجه كشورهاي عضو اتحاديه عرب از روز گذشته نشست خود را در خارطوم آغاز كردند.