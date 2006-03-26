  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۶ فروردین ۱۳۸۵، ۱۲:۲۵

سازمان هواشناسي اعلام كرد:

آسمان تهران فردا نيمه ابري همراه با وزش باد و رگبار

آسمان تهران فردا نيمه ابري همراه با وزش باد و رگبار

سازمان هواشناسي آسمان استان تهران را فردا نيمه ابري گاهي ابري همراه با رگبار و رعد و برق و وزش باد پيش بيني كرد .

به گزارش خبرگزاري مهر ، آسمان سواحل جنوبي درياي خزر و استان اردبيل نيمه ابري تا ابري همراه با بارندگي و و زش باد و افت دما، آسمان استانهاي آذربايجان شرقي و غربي نيمه ابري تا ابري گاهي همراه با رگبار و وزش باد و آسمان استانهاي كردستان ، زنجان ، كرمانشاه ، ايلام ، لرستان ، همدان ، مركزي ، سمنان ، چهارمحال و بختياري ، اصفهان ، قم و قزوين نيمه ابري تا ابري همراه با رعد و برق و وزش باد پيش بيني مي شود .

آسمان استانهاي خوزستان ، فارس ، بوشهر و كهگيلويه و بوير احمد كمي تا قسمتي ابري بتدريج با افزايش ابر همراه با رگبار و رعد و برق و وزش باد ، آسمان استانهاي خراسان شمالي ورضوي كمي تا نيمه ابري به تدريج در برخي نقاط ابري همراه با رگبار و رهد و برق پراكنده و وزش باد و همچنين آسمان ساير نقاط كشور نيز صاف تا قسمتي ابري همراه خواهد بود .

بيشينه و كمينه دماي هواي فرداي تهران به ترتيب 18 و 8 درجهع سيلسيوس پيش بيني مي شود .

کد مطلب 305669

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها