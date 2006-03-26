آسمان تهران فردا نيمه ابري همراه با وزش باد و رگبار

به گزارش خبرگزاري مهر ، آسمان سواحل جنوبي درياي خزر و استان اردبيل نيمه ابري تا ابري همراه با بارندگي و و زش باد و افت دما، آسمان استانهاي آذربايجان شرقي و غربي نيمه ابري تا ابري گاهي همراه با رگبار و وزش باد و آسمان استانهاي كردستان ، زنجان ، كرمانشاه ، ايلام ، لرستان ، همدان ، مركزي ، سمنان ، چهارمحال و بختياري ، اصفهان ، قم و قزوين نيمه ابري تا ابري همراه با رعد و برق و وزش باد پيش بيني مي شود .
آسمان استانهاي خوزستان ، فارس ، بوشهر و كهگيلويه و بوير احمد كمي تا قسمتي ابري بتدريج با افزايش ابر همراه با رگبار و رعد و برق و وزش باد ، آسمان استانهاي خراسان شمالي ورضوي كمي تا نيمه ابري به تدريج در برخي نقاط ابري همراه با رگبار و رهد و برق پراكنده و وزش باد و همچنين آسمان ساير نقاط كشور نيز صاف تا قسمتي ابري همراه خواهد بود .
بيشينه و كمينه دماي هواي فرداي تهران به ترتيب 18 و 8 درجهع سيلسيوس پيش بيني مي شود .
نظر شما