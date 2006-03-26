به گزارش خبرنگار كتاب "مهر" به نقل از پايگاه فروش كتاب برخط "آمازون"، كتاب AMERICAN THEOCRACY نوشته كوين فيليپس (KEVIN PHILLIPS) از ابتداي ماه مارس وارد پيشخوان كابفروشي ها در جهان شده است. در اين كتاب كه نسخه صوتي آن نيز همزمان منتشر شده، به خطرات و سياست هاي مذهب راديكال در ايالات متحده امريكا پرداخته شده است.

به گزارش "مهر"، عنوان فرعي اين كتاب "خطرات و سياست هاي مذهب راديكال، نفت و پول قرض گرفته شده در قرن 21" است و به سياست هاي رئيس جمهور جرج بوش در سطح داخلي و جهاني مي پردازد.

كوين فيليپس در اثر تازه خود كه براي سومين هفته عنوان پرفروش ترين كتاب در ايالات متحده را كسب كرده، سياست هاي بوش را كه منجر به برافروخته شدن آتش احساسات ضدآمريكايي در دنيا شده به شدت مورد انتقاد قرار داده است. مولف اين اثر كه خود از محافظه كاران آمريكايي محسوب مي شود سياست هاي نئومحافظه كاران آمريكايي مانند كمك هاي مالي گسترده بوش به كليساها در آستانه برگزاري انتخابات و پيش از آن را در راستاي سياست هاي خشكه مذهب هاي راديكال ارزيابي مي كند.

او اطرافيان و تيم رئيس جمهور بوش را متهم مي كند كه براي تحميل "تئوكراسي آمريكايي" در ايالات متحده، از احساسات مذهبي مردم سوء استفاده كردند.

تئوكراسي اصطلاحا به حكومتي مي گويند كه گروهي از نخبه گان و قدرتمندان براي اجراي سياست هاي خاصي با به دست گرفتن قدرت، امور جامعه را اداره مي كنند. براي نخستين بار سقراط فيلسوف يوناني مفهوم "تئوكراسي" را مطرح كرد و به زعم او بهترين نحوه اداره جامعه (اتوپيا) همين "تئوكراسي" است.