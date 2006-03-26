پيكر سه شهيد گمنام در خرمشهر تشييع مي شود

سرهنگ حسين عشقي رئيس بنياد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس خوزستان در گفت و گو با خبرنگار"مهر" در اهواز اظهار داشت : اين مراسم ساعت 9صبح از محل مسجد جامع خرمشهر با حضور مردم و كاروانهاي راهيان نور آغاز مي شود و پس از تشييع پيكرهاي شهدا اين پيكرها در صحن مركز فرهنگي دفاع مقدس اين شهر(موزه دفاع مقدس) به خاك سپرده مي شوند.

وي از عموم مردم استان براي شركت دراين آيين دعوت كرد.

وي دراين گفت و گو همچنين اقبال مرددم به جاذبه هاي دفاع مقدس درايام نوروز را چشمگير خواند و گفت: بحمدلله غير از يك موردي كه قبلا اعلام شده‏، دراين مدت حضور زائران مناطق عملياتي هيچ گونه حادثه اي دربرنداشته است.