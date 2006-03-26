روزانه 18 هزار نفر از چهل ستون ديدن مي كنند

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان ، در مبادي ورودي تمامي 21 شهرستان استان اصفهان ايستگاههاي راهنماي مسافرين نوروزي داير شده و در هر شهرستان كتابچه معرفي آن شهرستان به مسافران نوروزي ارائه مي شود .

بر اساس اين گزارش ، در تمامي بناهاي تاريخي راهنماهائي با لباس متحد الشكل و آشنا به زبان انگليسي مستقر شده اند و به تنهائي در شهرستان كاشان 100 راهنما در بناهاي تاريخي اين شهرستان تاريخي حضور دارند.

اين گزارش مي افزايد ، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان اصفهان با نظارت دقيق بر قيمت هاي بناهاي تاريخي و همچنين هتل ها رضايت مسافرين نوروزي را جلب كرده است .