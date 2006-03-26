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۶ فروردین ۱۳۸۵، ۱۴:۲۵

روزانه 18 هزار نفر از چهل ستون ديدن مي كنند

روزانه 18 هزار نفر از چهل ستون ديدن مي كنند

در ايام عيد نوروز روزانه 18هزار نفر از چهل ستون و 13 هزار نفر از عالي قاپو بازديد مي كنند.

 به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان ، در مبادي ورودي تمامي 21 شهرستان استان اصفهان ايستگاههاي راهنماي مسافرين نوروزي داير شده و در هر شهرستان كتابچه معرفي آن شهرستان به مسافران نوروزي ارائه مي شود .

بر اساس اين گزارش ،  در تمامي بناهاي تاريخي راهنماهائي با لباس متحد الشكل و آشنا به زبان انگليسي مستقر شده اند و به تنهائي در شهرستان كاشان 100 راهنما در بناهاي تاريخي اين شهرستان تاريخي حضور دارند.

اين گزارش مي افزايد ، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان اصفهان با نظارت دقيق بر قيمت هاي بناهاي تاريخي و همچنين هتل ها رضايت مسافرين نوروزي را جلب كرده  است .

کد مطلب 305694

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