استاندار تهران با خانواده هاي 35 شهيد ديدار كرد

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، اين خانواده ها كه در مناطق مختلف استان تهران همچون ورامين، لواسان، ساوجبلاغ و پاكدشت سكونت دارند، در ديدار با كامران دانشجو با تقدير از اين اقدام استاندار تهران، از وي خواستند تا مشكلات و مسائل آنان را پيگيري كند.

آنان همچنين خواستار استمرار ارتباط ساير مسئولان با خانواده شهدا شدند و در ديدار استاندار تهران، از او خواستند سلام آنها را به دكتر احمدي نژاد رئيس جمهور برساند .

استاندار تهران نيز در اين ديدار ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهداي انقلاب اسلامي و قول مساعد براي پيگيري مشكلات آنان، هدايايي را به رسم يابود به خانواده هاي اين شهدا تقديم كرد.