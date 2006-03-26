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۶ فروردین ۱۳۸۵، ۱۵:۲۳

طي روزهاي آغازين سال جديد و در اقدامي تحسين برانگيز؛

استاندار تهران با خانواده هاي 35 شهيد ديدار كرد

استاندار تهران با خانواده هاي 35 شهيد ديدار كرد

كامران دانشجو استاندار تهران در روزهاي آغازين سال جديد با حضور در منزل 35 شهيد دوران دفاع مقدس، ضمن ديدار و گفت و گو با آنان، از نزديك در جريان مشكلات اين خانواده ها قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، اين خانواده ها كه در مناطق مختلف استان تهران همچون ورامين، لواسان، ساوجبلاغ و پاكدشت سكونت دارند، در ديدار با كامران دانشجو با تقدير از اين اقدام استاندار تهران، از وي خواستند تا مشكلات و مسائل آنان را پيگيري كند.

آنان همچنين خواستار استمرار ارتباط ساير مسئولان با خانواده شهدا شدند و در ديدار استاندار تهران، از او خواستند سلام آنها را به دكتر احمدي نژاد رئيس جمهور برساند .

استاندار تهران نيز در اين ديدار ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهداي انقلاب اسلامي و قول مساعد براي پيگيري مشكلات آنان، هدايايي را به رسم يابود به خانواده هاي اين شهدا تقديم كرد.

کد مطلب 305710

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