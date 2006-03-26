ادامه رايزني رهبران سياسي عراق درباره تشكيل دولت آتي/ تداوم دخالتهاي سفير آمريكا در مسائل سياسي عراق

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري كويت، اين نشستها در حالي همچنان ادامه دارد، كه حضور سوال برانگيز زلماي خليل زاد سفير آمريكا در عراق در اين جلسات، دخالتهاي آشكار واشنگتن در مسائل داخلي و سياسي عراق را بيش از پيش نمايان مي كند.

اين نشستها از روز گذشته در منزل طالباني برگزار شد كه به گفته يك منبع نزديك به اين مذاكرات، در نشست روز گذشته رهبران سياسي بر 32 بند از جمله برنامه دولت آينده به توافق دست يافتند.



وي افزود: مسئله پرونده امنيتي همچنان ميان دو ديدگاه معلق مانده است ديدگاه اول معتقد است كه اين پرونده بايد همچنان در اختيار ونظارت نخست وزير باشد درحالي كه ديدگاه دوم مي گويد كه معاون نخست وزير هم بايد در مسائل امنيتي يا دفاعي صاحب اختيار باشد.



نشست رهبران احزاب و فراكسيونهاي پارلماني عصرامروزآغاز شده است.



اما سيدعبدالعزيز حكيم رئيس فراكسيون اكثريت درپارلمان عراق(ائتلاف عراق يكپارچه) اعلام كرد كه رايزني ها درباره تشكيل دولت آينده همچنان ادامه دارد.



وي بر ضرورت آماده سازي براي اوضاع آينده و اهميت تلاشهاي جدي با هدف در تسريع تشكيل دولت و پايان بررسي هاي مربوط به آن تاكيد كرد.



حكيم گفت : بحث وبررسي ها به تصميم گيري نهايي درباره اصول كلي دولت و تعيين برنامه سياسي آن منجر شد و امروز و فردا مذاكرات مربوط به بررسي آئين نامه داخلي شوراي وزيران و بررسي برنامه هاي وزارتخانه ها دنبال خواهد شد.



اما عدنان الدليمي رئيس جبهه التوافق(اقليت اهل سنت)، گفت كه در نشست روز گذشته فراكسيونهاي سياسي گام مهمي در تسريع تشكيل دولت آينده برداشته شد، و توافقي درباره شوراي سياسي امنيت ملي به دست آمد و برنامه دولت آتي بررسي شد.



اما صالح المطلك رئيس تشكل جبهه گفتگوي داخلي عراق (اهل سنت) اعلام كرد كه سران فراكسيونهاي سياسي در نشست خود درباره برنامه سياسي دولت آينده و شوراي امنيت ملي به توافق رسيدند.



به گفته وي، رهبران سياسي عراق در نشست خود، اصول آئين نامه داخلي شوراي وزيران و اختيارات نخست وزير و معاونانش را بررسي كردند .



المطلك خاطر نشان كرد كه ديدگاه هاي مختلفي درباره پرونده امنيتي وجوددارد، برخي براين عقيده اند كه مسئوليت پرونده امنيتي به نخست وزير و برخي ديگر معتقدند كه اين مسئوليت به معاون نخست وزير واگذار شود.



اما يك منبع به خبرگزاري كويت گفت كه در اين نشست درباره تشكيل شوراي امنيت ملي كه چه بسا به شوراي سياسي امنيت ملي عراق تغيير نام پيدا كند، بحث و تبادل نظر شد، رياست اين شورا بر عهده رئيس جمهور خواهد بود كه وظيفه آن ارائه توصيه به دولت و ارگانهاي دولتي درباره مسائلي است كه در دستوركار نشستهاي ماهانه آن مطرح مي شود.

اين منبع كه خواست نامش فاش نشود، گفت در اين نشست كه به رياست جلال طالباني برگزار شد، سيدعبدالعزيزحكيم رئيس فراكسيون ائتلاف عراق يكپارچه، فواد معصوم، برهم صالح، محمود عثمان، عدنان الدليمي، طارق الهاشمي،نديم الجابري، زلماي خليل زاد سفير آمريكا در عراق،جواد المالكي، عبدالكريم العنزي، همام حمودي و شماري ديگري از نمايندگان عراق شركت داشتند.



به غيبنت حسين شهرستاني از سران برجسته ائتلاف عراق يكپارچه در اين نشست اشاره كرد كه گفته شده است : وي به لندن رفته است،اما علت اين سفر مشخص نشده است.