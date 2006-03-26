به گزارش خبرگزاري"مهر" به نقل از دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت،‌ بر اساس اين مصوبه كه بنا به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب و به وزارتخانه هاي كشور، آموزش و پرورش، سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور و بانك مركزي ابلاغ شده است، تصويب نامه شماره 16760/ ت 233 هـ مورخ 10/6/1370، موضوع تغيير ساعت رسمي كشور لغو مي ‌شود.

بنا بر اين مصوبه ساعت شروع كار مدارس و سازمان‌ هاي اداري با نظر استانداران تعيين مي ‌شود.

همچنين ساعت شروع كار مدارس در شهر تهران، 7 صبح و ساعت شروع كار كليه سازمان ‌هاي اداري و بانك‌ ها در شهر تهران 30/7 صبح تعيين گرديد.