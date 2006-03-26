جاذبه هاي گردشگري ايلام ميزبان 231 هزار گردشگر

به گزارش خبرگزاري مهر ، فريدون محمدي رييس ستاد تسهيلات نوروزي ميراث فرهنگي و گردشگري گفت: اين تعداد گردشگر در مقايسه با سال گذشته افزايش چشمگيري داشته است.

به گفته وي بيشتر مسافران از مناطق تاريخي و تفرجگاههاي گردشگري استان ايلام و همچنين تعداد بسياري در قالب كاروانهاي راهيان نور از مناطق عملياتي دوران دفاع مقدس اين استان ديدن كردند.

گفتني است ، استان ايلام درحاشيه غربي رشته كوههاي زاگرس با تنوع آب و هوايي و اقليم مناسب يكي از مناطق ديدني و زيباي كشور است. استان ايلام با مساحتي برابر با 19 هزار و 45 كيلومتر مربع در جنوب‌غربي كشور واقع شده كه 2/1 درصد مساحت كل كشور را تشكيل مي‌دهد. اين استان با داشتن آثار تاريخي، فرهنگي و محوطه هاي طبيعي يكي از محورهاي گردشگري كشور محسوب مي شود.

