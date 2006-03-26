"تمساح" به كارگرداني ناني مورتي فيلمساز سرشناس و موفق ايتاليايي از روز گذشته (جمعه چهارم فروردين) در 380 سينماي اين كشور روي پرده رفت تا انتظار علاقمندان سينما و دوستداران مورتي براي ديدن فيلم جديد وي به سر آيد. مورتي كه منتقد برلوسكوني است،‌ نام "تمساح" را بر اساس لقبي كه رسانه‌هاي دست چپي به نخست‌وزير كشورش داده‌اند براي فيلم جديد خود انتخاب كرده است. او براي اينكه تمام مراحل توليد فيلم در خفاي كامل انجام شود و چيزي به رسانه‌هاي درز نكند، ظاهراً‌ در متن قرارداد از تمام بازيگران و عوامل قول گرفته بود تا پايان كار فيلم و اكران آن حرفي درباره داستان "تمساح" نزنند.

نمايي از فيلم سينمايي "تمساح"

از قضا اين ترفند فيلمساز كارگر افتاده و "تمساح" در دو روز نخست نمايش عمومي با استقبال گسترده مردم رو به رو شده است. فيلم داستان يك تهيه‌كننده فيلم‌هاي رده ب و يك كارگردان زن جوان است كه مي‌خواهد فيلمي درباره نخست‌وزير ايتاليا بسازد، اما تمام تلاش آنها براي يافتن بازيگري كه علاقمند به حضور در نقش نخست‌وزير باشد به جايي نمي‌رسد و وقتي تنها نامزد بازي در اين نقش هم از تصميم خود پشيمان مي‌شود، پروژه به مرحله فروپاشي مي‌رسد. ولي تهيه‌كننده تصميم مي‌گيرد تمام پول خود را فقط صرف گرفتن يك صحنه كند: محكوميت برلوسكوني در دادگاه پرونده فساد.



به گزارش خبرگزاري "مهر"، مورتي كه سياستمداري كاركشته و چپگراست، با "تمساح" بار ديگر با هنر سينما قدم به دنياي سياست مي‌گذارد. فيلم داراي صحنه‌هايي از سخنراني‌هاي واقعي برلوسكوني است و در يك مقطع بخشي از سخنراني جنجالي وي را هم نشان مي‌دهد؛ جايي كه آقاي نخست‌وزير در مقام رياست اتحاديه اروپا در سال 2003 يكي از قانونگذاران آلماني را به نگهبان اردوگاه مرگ نازي‌ها تشبيه كرد. فيلمساز سرشناس ايتاليايي از سال 2001، كه توانست با ملودرام زيبا و تأثيرگذار "اتاق پسر" پس از 23 سال نخل طلاي جشنواره معتبر كن را براي كشورش به ارمغان آورد، تا همين امسال فيلمي نساخته بود و حالا دارد با اثري جنجالي به دنياي فيلم و سينما بازمي‌گردد.

ناني مورتي پشت صحنه فيلم "تمساح"

جالب اينجاست كه شخص نخست‌وزير در نخستين اظهارنظر درباره "تمساح" اعلام كرده كه "هرگز به ديدن اين فيلم نمي‌روم." اما رومانو پرودي كه رهبري جناح مقابل برلوسكوني را در انتخابات نهم و دهم آوريل بر عهده دارد، درباره "تمساح" گفت: "فيلم‌هاي ناني مورتي همواره ارزش ديدن داشته‌اند. صرف نظر از اينكه "تمساح" براي ما يا جناح رقيب مفيد باشد يا مضر، من كه حتماً آن را تماشا مي‌كنم."



از سوي ديگر، عده‌اي از طرفداران سيلويو برلوسكوني انتظار دارند "تمساح" ناني مورتي همان فايده‌اي را براي نخست‌وزير و جناحش داشته باشد كه "فارنهايت 911" در انتخابات سال 2004 براي بوش و دار و داسته‌اش داشت؛ يعني پيروزي جناح حاكم را حتي با يك برتري شكننده تضمين كند. اما از آنجا كه فيلم‌هاي مورتي معمولاً‌ بسيار شخصي و داستاني هستند، نمي‌توان انتظار داشت همان كاركرد مستندهاي سياسي مايكل مور را داشته باشند. مورتي كه نقش خودش را در فيلم بازي مي‌كند، در جايي مي‌گويد: "فيلم ساختن درباره برلوسكوني بيهوده است، چرا كه همگان همه چيز را درباره او مي‌دانند و وي پيش از اين برنده انتخابات لقب گرفته. ذهنيت ما از 30 سال پيش تغيير كرده است."