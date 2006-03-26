احمد نادعليان، هنرمند حجار، در گفتگو با خبرنگار تجسمي "مهر" درباره فعاليت هاي اخير خود گفت: "اين گورستان مجموعه اي از قبرهاي قديمي را در خود جاي داده و مرا بر آن داشت تا به حجاري و فرم هاي آنها توجه كنم و حتي به بازسازي اين فرم ها و حجاري ها بپردازم."

وي افزود: "در گذشته سنگ قبرها علاوه بر داشتن نقش و نگارهاي فراوان، داراي چاله هاي آب نيز بودند. فلسفه حفر اين چاله ها نيز اين بود كه هر وقت باران مي گرفت، پرندگان مي توانستند تشنگي خود را با آب اين چاله ها برطرف كنند. البته حفر اين چاله هاي آب عملا جنبه نمادين داشت و به هر حال مفاهيم زيادي را دربر مي گرفت."

نادعليان تصريح كرد: "در ميان قبرهايي كه در اين روستا ديدم، سنگ هاي خامي نيز به چشم مي خورد كه اثري از نقش و نگار روي آنها وجود نداشت كه من به حجاري روي آنها پرداختم. درروستاها براي نشان دادن فقدان عزيزانشان، نشانه هاي جالبي روي سنگ ها طراحي مي كنند. به عنوان مثال، شانه يكي از اين نشانه هاست كه اگر روي هر سنگي قرار گيرد، با كشيدن انواع آن نشان مي دهد كه اين سنگ قبر متعلق به يك زن يا مرد بوده است."

نمونه‌اي از حجاري روي سنگ‌هاي رودخانه

وي گفت: "آدم هايي كه عمري در روستاها زندگي كرده و بعد دار فاني را وداع مي گفتند، سنگ قبرهايشان به فراخور مشاغلي كه در گذشته داشتند حجاري مي شده است. در واقع شما به عنوان يك بيينده مي توانستيد از روي اين نقش ها و حجاري ها به شغل و پيشه آن فرد پي ببريد. متاسفانه سنت هايي از اين دست امروز به فراموشي سپرده شده و ديگر كمتر شاهد وجود چاله هاي آب و نقش و نگارهاي روي سنگ ها هستيم."

احمد نادعليان در ادامه خاطرنشان كرد: "من تصور مي كنم حجاري الزاما نمي تواند منوط و محدود به طبيعت باشد. يعني اگر ما حتي امكان رفتن به دل طبيعت را هم نداشته باشيم مي توانيم به حجاري بپردازيم. به اين شكل كه هر شخص علاقمند مي تواند در فضاي معماري شهر خود به حجاري بپردازد. در حال حاضر از خيابان وليعصر تا تقاطع طالقاني تحت مرمت و ترميمات معماري اساسي قرار دارد. در كنار اين مرمت ها، من با مشاهده سنگ هاي كف جوي ها به حجاري پرداخته ام."

به گزارش "مهر"، اين هنرمند كه دوهفته پيش در بي ينال داكا در كشور بنگلادش به ارائه اثر در كنار ساير هنرمندان پرداخته بود در خصوص چگونگي اين بي ينال گفت: "پنج هنرمند از طرف موزه هنرهاي معاصر تهران به اين دوسالانه راه يافتند. چگونگي تداوم سنت در هنر درونمايه اصلي بي ينال بنگلادش بود. اين دوازدهمين بي ينال شهر داكا به شمار مي آمد كه من نيز در آن شركت كردم و به ارائه اثر پرداختم. همچنين در كنار اين دوسالانه، به انجام چند كار پروژه اي نيز كه حجاري هاي گوناگون بود پرداختم."

نادعليان تا آخراين هفته به كوير مركزي سفر مي كند تا در اين منطقه هم به حجاري بپردازد.