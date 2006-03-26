ايران اسلامي را به نقطه‌ اي مي ‌رسانيم كه دشمنان از مقابله با آن مايوس شوند/ راه تامين منافع ملي و احقاق حقوق خود را با گامهايي محكم ادامه مي ‌دهيم

به گزارش خبرگزاري"مهر"، رهبر انقلاب اسلامي پيام حقيقي نامگذاري سال نو به نام مبارك پيامبر اعظم را، تلاش فردي و عمومي ملت ومسوولان براي تحقق اهداف والاي نبي اكرم (ص) دانستند و افزودند: اخلاق نيكو از جمله درسهاي بزرگ پيامبر اعظم است و همه بايد در سال جديد، خود را مومن و تابع خلقيات آن وجود شريف بسازيم.

ايشان اخلاق نيكو را پرورش صفات پسنديده در جان و دل، و بروز و ظهور اين خلقيات در عمل خواندند و خاطرنشان كردند: جامعه ‌اي كه دچار حسد- بدخواهي - حيله ‌گري - حرص و بخل - كينه ورزي - و ديگر صفات اخلاقي ناپسند باشد حتي اگر به علم و تمدن ظاهري دست يابد از آرامش حقيقي و سعادت برخوردار نيست .

حضرت آيت الله خامنه‌ اي برخورداري جامعه از اخلاق نيكو را نيازمند تمرين و مجاهدت فردي آحاد مردم و ارائه آموزش هاي اخلاقي لازم در مراكز آموزشي، پرورشي و علمي دانستند و افزودند: البته عامل اصلي در مجهز شدن به مكارم اخلاقي، محبت به خدا و محبت به محبوبان درگاه الهي يعني پيامبر و ائمه معصومين (ع) است كه بايد اين عشق را در دل خود پرورش دهيم.

ايشان، استقامت و ايستادگي را درس سرنوشت ساز ديگري از پيامبر اعظم برشمردند و با اشاره به تاكيد پروردگار در قرآن مجيد مبني بر استقامت پيامبر (ص) و پيروانش افزودند: پيامبر اعظم، مسلمانان صدر اسلام را در مقابل "هجوم پرجاذبه هواهاي نفساني و دنياي پرفريب" و نيز "تهاجم و تهديد و وعده ‌هاي دشمنان بيروني" هدايت و رهبري كرد و امروز ما به چنين استقامتي نيازمنديم.

رهبر انقلاب اسلامي، پايداري در برابر زورگوييها، تهديدها و وعده و وعيد هاي فريبنده دشمنان را هنري بزرگ و مايه پيشرفت و عزت و عظمت ملت ها خواندند و خاطرنشان كردند: ملت ايران، از اول پيروزي انقلاب،هنرمندي خود را در هوشياري و استقامت در مقابل دشمنان نشان داده است و به پاداش اين پايداري، امروز در چشم دوست و دشمن، عزتمند و مقتدر است.

حضرت آيت الله خامنه‌اي با اشاره به استمرار تهديدهاي دشمنان افزودند: ممكن است اين تهديدها در مواردي هم عملي شود كه در اينگونه مواقع ملتي قادر خواهد بود عظمت، عزت، هويت و منافع خود را حفظ كند كه بدون هيچگونه عقب نشيني، بايستد و استقامت كند.

رهبر انقلاب اسلامي، آمريكا و صهيونيستها را دشمنان درجه اول ملت ايران خواندند و با اشاره به فتنه ‌انگيزي هاي انگليس افزودند: اينها در مقابل منافع ملت ايران صف آرايي كرده ‌اند و اسم اين كار را هم اجماع جهاني برضد ايران گذاشته ‌اند اما همه مي ‌دانند كه اجماع جهاني برضداستكبار آمريكا و دخالت ها و جنگ افروزي هاي اين كشور است نه بر ضد ملت ايران.

ايشان با اشاره به بيداري ملت ايران در پرتو رهبري امام راحل عظيم الشان، نقش رهبران را در پايداري ملتها، مهم ارزيابي كردند و با يادآوري استقامت و شجاعت مسوولان كشور افزودند: دشمن در 27 سال اخير ، هر زمان به بهانه ‌اي به رويارويي با ملت ايران پرداخته و در صدد تسلط مجدد بر اين كشور بوده است و امروز نيز با تبليغات رواني، ايجاد شايعه و درو غ ‌پردازي درباره موضوع هسته ‌اي، همان هدف را دنبال مي ‌كند، اما ملت آگاه و بيدار ايران و مسوولان پراستقامت و با تدبير كشور، راه تامين منافع ملي و احقاق حقوق خود را با گامهايي محكم ادامه مي ‌دهند.

در آغاز اين ديدار، سردار حجازي فرمانده نيروي مقاومت بسيج با اشاره به آمادگي بسيجيان براي اداي وظايف ديني و انقلابي و دفاع از آرمانها و منافع ملي گفت: بسيج در سال 1385، تقويت توانمندي هاي دفاعي، توجه ويژه به معرفت سياسي و تعميق بصيرت - تقويت زير ساختهاي نرم افزاري و سخت افزاري و حضور بيشتر در عرصه سازندگي را در دستور كار خود قرار داده است.