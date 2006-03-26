ادعاي رايس درباره احتمال كاهش نظاميان آمريكايي در عراق درسال 2006

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه،كاندوليزا رايس گفت : " كاهش حضور نظامي آمريكا به شكل زياد در طي سال جاري بسيار محتمل است."



رايس در برنامه تلويزيوني تحت عنوان " ديدار با مطبوعات" گفت : نيروهاي عراقي براي بدست گرفتن مسئوليت كنترل عراق به جاي نظاميان آمريكايي پس از گذشت سه سال از حمله آمريكا و انگليس براي سرنگوني صدام، پيشرفت داشته اند.



وي افزود: به اعتقاد من احتمال بسيار زيادي وجود دارد كه ما شاهد عقب نشيني گسترده نظاميان آمريكايي طي سال آينده باشيم.



رايس در عين حال اين مسئله را به تحولات ميداني مرتبط دانست.



اين ادعا در حالي است كه جرج بوش در سومين سالگرد اشغال عراق با بي اعتنايي به درخواست هاي روزافزون مردم كشورش براي خروج از عراق، مخالفت خود را با تعيين زمان عقب نشيني نظاميان كشورش از عراق اعلام كرد.



با وجود گذشت سه سال از حمله غير قانوني آمريكا و انگليس به عراق و اشغال اين كشور بوش بار ديگر مخالفت خود را با تعيين هرمهلت و زماني براي عقب نشيني نظاميان آمريكايي از عراق يا تشكيل دولت جديد اين كشور اعلام كرد.

از بوش سوال شد كه آيا امكان دارد كه نظاميان آمريكايي كه تعدادشان 133 هزار تن است، تا آغاز سال 2009 از عراق عقب نشيني كنند؟ كه وي تنها گفت: اين جدول زمان بندي است.

بوش درباره عواقب عقب نشيني زودهنگام آمريكا از عراق هشدار داد.

وي افزود: من اطمينان دارم يا به عبارت دقيق تر خوش بين هستم كه ما پيروز خواهيم شد، زيرا اگر چنين نبود، نظاميان خود را بيرون مي كشيدم و آنها را به خطر نمي انداختم، اگر معتقدم نبودم كه طرحي براي تحقق پيروزي ندارم.

بوش با اشاره به افزايش مخالفتهاي مردم آمريكا با سياستهاي جنگ طلبانه وي اذعان كرد كه افزايش روز افزون آمريكايي هايي كه در استراتژي وي ترديد دارند، درك مي كند.

نظرسنجي ها نشان مي دهد كه اكثريت آمريكايي ها اعتقاد دارند كه جنگ عليه عراق يك اقدام اشتباه بود و عراق به سوي جنگ داخلي پيش مي رود و نظاميان آمريكايي بايد عقب نشيني را آغاز كنند.

اما بوش كه نارضايتي مردمي از وي به بالاترين سطح خود رسيده است، تاكيد كرد كه هيچ اعتنايي به نظرسنجي ها (مخالفتهاي مردمي ) نمي كند.

توني بلر نخست وزير انگليس هم پيمان بوش هم با حمايت مجدد از جنگ غيرقانوني كه كشورش با مشاركت آمريكا عليه عراق به راه انداخت و رد اعتراضها ومخالفتهاي گسترده مردمي با اين جنگ از سياستهاي خارجي دولت خود دفاع كرد.

بوش و بلر كه بر خلاف قوانين بين المللي و خواست افكار عمومي جهان، با حمله به عراق، اين كشور را اشغال كردند، همچنان بر ادامه حضور نظاميان آمريكايي و انگليسي براي رسيدن به اهداف و منافع خود تاكيد كرده اند، اين در حالي است كه مخالفتهاي مردمي در آمريكا و انگليس با ادامه حضور نظاميان اين دو كشور در عراق روز به روز گسترش مي يابد.



امروز سناتور روس وينگولد دمكرات از ايالت ويسكانسن درمخالفت با ادامه حضور نظامي آمريكا در عراق اظهار داشت : حضور نظامي آمريكا تنها به شعله ور شدن بيشتر شورشها منجر خواهد شد.

وي به همراه هيئتي از كنگره اين كشور به عراق سفر كرد.



سناتور جان مكين نيز در يك كنفرانس مطبوعاتي در بغداد گفت : ما نظرسنجي ها را دنبال مي كنيم، مي دانيم كه سرخوردگي و دلسردي مردم آمريكا روز به روز بيشتر مي شود.

اين سناتور جمهوريخواه افزود: بايد آمريكايي ها را از حقايق دشواردرسرزمين عراق آگاه كرد، اينجا اعمال خشونت آميز طائفه اي از زمان انفجار مرقد شيعي(حرمين شريفين امامان دهم و يازدهم عليهما السلام) در يك ماه گذشته وجود دارد كه كشور را در آستانه جنگ داخلي قرار داده است.

وي اعتراف كرد: همه مي دانيم كه نظرسنجي ها كاهش حمايت مردم آمريكا از جنگ را نشان مي دهند.