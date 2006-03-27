فرهنگ كار و تلاش و توليد بايد ترويج شود/ در اختلاف نظر بين دستگاه هاي دولتي در استانها نظر استاندار نظر نهايي است

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به كهگيلويه و بويراحمد، رئيس جمهور در آخرين ساعات شب گذشته در جمع منتخبين اقشار مختلف مردم استان كهگيلويه و بويراحمد، برگزاري جلسات گفتمان مستقيم بين منتخبين و نخبگان با مسئولان را سنت خوبي دانست كه بايد در استانها برپا گردد و مراقب بود كه جلسه بي جهت به مسيرهاي غلط كشيده نشود.

احمدي نژاد نامگذاري سال 85 به نام پيامبر اعظم (ص) را عنايتي از سوي خداوند متعال دانست و گفت: پيامبر عزيز ما نيز همانند امام زمان (عج) مهجور است و ما امروز بيش از هر چيز از منبع فيض الهي يعني پيامبر اكرم (ص) غافليم و انسانهاي تربيت نشده و پر از هوي و هوس بزرگترين حجاب و مانع در مسير بهره مندي از فيوضات پيامبر اكرم (ص) است.

وي نامگذاري سال 85 به نام حضرت محمد (ص) را فرصت خوبي براي همه بشريت خصوصا ملت ايران در جهت توجه به كانون جوشان لطف الهي عنوان كرد و با اشاره به مجاهدت فراوان پيامبر اسلام (ص) اظهار داشت انسان پيرو پيامبر انساني مجاهد است و ما نيز بايد عزم ها را جزم كنيم و خود را براي مجاهدتي بزرگ در جهت ساختن كشور آماده سازيم.

رئيس جمهور مجاهدت را نيازمند خودباوري دانست و افزود: بايد هويت خود را دريابيم چون كسي كه هويت خود را گم كند نمي تواند خود را باور كند و به تبع آن حركت رو به جلو نخواهد داشت.

احمدي نژاد ملت ايران را داراي گذشته اي پرافتخار و پر از مجاهدت ديني توصيف كرد و افزود: بايد داشته هاي خود را بشناسيم چون ملت ما و سرزمين ما غني بوده و همه چيز براي حركت رو به جلو آماده است چرا كه ما استعدادهاي انساني، فرهنگ، ايمان زلال، همت بلند و امكانات مادي فراوان داريم.

وي گفت: قطار پيشرفت در دنيا در حال حركت به سمت جلو است و منتظر ما نمي ماند، پس ما بايد حتي از ثانيه ها استفاده كنيم و در اين راه دولت نيز همه عزم خود را جزم كرده و اميدوار است هر روز سرعت كار براي رفع مشكلات بيشتر گردد.

رئيس جمهور افزود: بر خلاف تهاجم دشمن كه مي خواهد فرهنگ مصرف را ترويج كند ما بايد فرهنگ كار و تلاش و توليد را ترويج نماييم و در اين زمينه دولت مصمم است به لحاظ تسهيلات ارزان قيمت در ميدان حضور داشته باشد.

احمدي نژاد با بيان اينكه تشكل هاي مردمي مي توانند در رفع بسياري از مشكلات نقشي بسيار مهم ايفا نمايند تاكيد كرد: جوانان بايد اصرار كنند تا عرصه ها را در دست گيرند چون نيرويي كه با ايجاد جهش تصميمات بزرگ مي گيرد و به دنبال قدرت و محافظه كاري نيست نيروي جوان است.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به شايستگي هاي فراوان استان كهگيلويه و بويراحمد اظهار داشت: اين استان با استعدادهاي فراوان مادي و انساني شايسته نيست كه بيكار داشته باشد و در اين زمينه به عنوان نمونه اگر خود را باور كرده باشيم گياهان دارويي اين استان مي تواند مشكلات كشور را در اين زمينه بر طرف ساخته و ديگر مجبور نباشيم ميليون ها دلار ارز براي واردات دارو هزينه نماييم.

رئيس جمهور با اشاره به سخنان برخي نخبگان مبني بر اختلاف بين برخي دستگاههاي اجرايي در استان كهگيلويه كه در ديدار با رئيس جمهور مطرح شد، افزود: جايي كه بين مردم و يك دستگاه دولتي يا بين دو دستگاه دولتي اختلاف نظر وجود دارد نظر استاندار، نظر قطعي است.

وي تصريح كرد: مردم بايد طراحي و كار براي رفع مشكلات را بر عهده بگيرند و ما نيز از آنان حمايت مي كنيم و بايد جلساتي نيز برگزار گردد تا استعدادهاي اين استان به درستي شناسايي شود.

احمدي نژاد با تاكيد بر اينكه دانشگاهها بايد با تحقيقات و پژوهش هاي مفيد در خدمت رفع مشكلات و تعالي كشور قرار گيرند، اظهار داشت: اينكه دانشگاهي در اينجا باشد اما بخواهد مشكلات ديگران را برطرف كند درست نيست و ما براي پيشرفت عرصه دانشگاهي در استان ها موافق سهميه دانشگاهي براي استان هستيم و به اميد خدا در كنكور امسال سهميه هاي استاني را افزايش خواهيم داد و سعي خواهيم كرد رشته هاي جديد در شهرستانها افزايش يابد نه در تهران.

رئيس جمهور بر رفع مشكلات در زمينه هاي راه ، كمك به فرهنگ ديني، مسكن و ساير مشكلات اين استان تاكيد كرد و در پايان اظهار داشت: ما وجود خود را به ميدان خواهيم آورد و عليرغم آنكه در بودجه سال 85 برخي خواسته هايمان محقق نشد همه ظرفيت ها را فعال خواهيم كرد چون ايران كشوري دست اول است و نبايد در دنيا به عنوان يك كشور دست دوم معرفي شود.