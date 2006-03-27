نشست بين المللي "روسيه - جهان اسلام" در مسكو برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از نووستي، اولين نشست گروه استراتژيكي "روسيه - جهان اسلام " امروز و فردا به رياست "يوگني پريماكوف" در مسكو برگزار مي شود.

بنيامين پاپوف، نماينده ويژه وزارت امور خارجه روسيه در ارتباط با سازمان كنفرانس اسلامي اعلام كرد : در اين ديدار رؤسا و وزراي اسبق امور خارجه حدود بيست كشور مسلمان شركت خواهند كرد.

پاپوف تاكيد كرد : ما براي اين ديدار اهميت خاصي قائليم. اين گام براي اولين بار بعد از آنكه روسيه به عنوان ناظر در سازمان كنفرانس اسلامي تعيين شده برداشته مي شود.

به گفته وي در دوران ما شناخت بهتر يكديگر و تربيت روحيه تحمل پذيري بسيار حائز اهميت بوده و روسيه به عنوان كشور اورآسيايي بايد پلي ميان شرق و غرب باشد.

انتظار مي رود كه آيت الله تسخيري، در نشست كارشناسان در مسكو شركت نمايد.

در گروه "روسيه - جهان اسلام" همچنين انديشمندان معروف ديگري از ايران، عربستان سعودي، اردن، پاكستان، تركيه، مصر، الجزاير، اندونزي، مالزي و برخي از كشور هاي ديگر حضور دارند.