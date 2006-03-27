شكست فولاد خوزستان در آبادان / صباباتري به چهار امتيازي استقلال رسيد

به گزارش خبرنگار" مهر" در اين ديدار كه عصر روز يكشنبه در ورزشگاه تختي آبادان برگزار شد تيم فولاد خوزستان علي رغم موقعيت هاي بسياري كه براي گلزني داشت نتوانست از آنها استفاده كند و در نهايت با تنها گل دقيقه 56 سهراب بختياري زاده بازي را به حريف تهراني خود واگذار كرد.

فولاد خوزستان در اين ديدار اميد شريفي نسب ، عماد رضا و جلال كاملي مفرد را به علت محروميت و مصدوميت در اختيار نداشت. از سوي ديگر تيم فوتبال صباباتري با كسب هر سه امتياز اين ديدار45 امتيازي شد و علي رغم هم امتيازي با سايپا اما به خاطر تفاضل گل كمتر در رده چهارم باقي ماند. درحال حاضر صباباتري با استقلال 49 امتيازي تنها چهار امتياز فاصله دارد و به قهرماني اميدوار است.

ساير ديدارهاي هفته بيست و هفتم رقابتهاي ليگ برتر روز يازدهم فروردين ماه جاري در شهرهاي مختلف برگزار خواهد شد.

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