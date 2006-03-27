كاروان هاي راهيان نور بر استفاده صلح آميز از انرژي هسته‌ اي تاكيد كردند

به گزارش خبرگزاري"مهر"، اين پارچه نوشته در راستاي حمايت همگاني از دانش صلح آميز انرژي هسته‌ اي توسط شهرداري و شوراي اسلامي شهر اروند كنار تهيه و توسط زائران امضا شده است.

نصب اين پارچه نوشته در كنار مزار شهداي عمليات والفجر هشت مورد استقبال و توجه شمار زيادي از اعضا كاروان هاي راهيان نور و ميهمانان نوروزي قرار گرفته است.



در اين پارچه نوشته كه به عنوان "ميثاق با رهبري ، انرژي هسته ‌اي حق مسلم ماست "، خطاب به دبير كل سازمان ملل متحد تاكيد شده است كه ملت ايران به هيچ وجه از حق خود در استفاده از دانش صلح آميز هسته ‌اي كوتاه نخواهد آمد.

در اين طومار همچنين آمده است : ملت ايران در دوران هشت سال دفاع مقدس به هيچ وجه از حق خود كوتاه نيامد و براي ارزشهاي ديني و انقلابي هزاران شهيد تقديم انقلاب و ميهن اسلامي كرده است .