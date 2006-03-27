خليل زاد نقش پليدي براي شكست دولت عراق ايفا مي كند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از شبكه العالم، "سلام المالكي" درگفتگوي اختصاصي با اين شبكه زلماي خليل زاد را مسئول كشتاري كه نيروهاي آمريكايي مرتكب شدند دانست وگفت خليل زاد نقش پليدي را براي متوقف كردن فرايند سياسي و تشكيل دولت جديد ايفا مي كند.

اين وزير عراق گفت" سفير آمريكا سعي دارد جناح صدر را به بحران بكشاند و اوضاع را متشنج كند و وي به اتهامات خود به طرفهاي شيعه نيز ادامه مي دهد".



المالكي همچنين ضمن اشاره به وجود اطلاعاتي مبني بر تلاش برخي ها براي سوق دادن جناح صدر به درگيري با نيروهاي آمريكايي، به اين نيروها ونيز كسانيكه او آنها را عوامل عراقي همدست آمريكايي ناميد درباره پيامد هرگونه رويارويي با جناح صدر هشدار داد.



اين وزير عراقي درباره اهداف حمله نيروهاي آمريكايي به حسينيه المصطفي و كشتار نمازگزاران اظهارداشت هدف روشن و واضح است و نيازي به تحليل و اظهارنظر ندارد واين تجاوز توجيهي ندارد جز اينكه درچارچوب تجاوزات و تنش آفريني هاي آمريكا و اعمال فشارعليه طرفهاي شيعه به منظور تضعيف فرايند سياسي و ايجاد بحران طايفه اي و جنگ داخلي صورت گرفته است.



سلام المالكي درباره موضع دولت عراق درقبال اين اقدام نيروهاي آمريكايي گفت : قرار است امروز براي بررسي اوضاع، نشستي بين نخست وزير و مسئولان امنيتي برگزار شود و جناح صدر از دولت خواسته است تدابير عملي و قانوني اتخاذ كند.

