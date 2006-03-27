مردم ما آگاهانه حرمت ايام عزاداري امام حسين(ع) را در نوروز نگاه مي دارند

به گزارش خبرگزاري مهر، رهبرمعظم انقلاب درباره تقارن نوروز با محرم و وظيفه ما مي فرمايند: سال جديد شمسي با شروع سال جديد قمري يعني آغاز محرّم‌ الحرام همراه است. من مطمئنم ملّت ايران با اين‌كه به سنّتهاي خود اهميّت مي‌دهد و به آنها دلبسته است و با اين كه عيد نوروز را دوست مي‌دارد - و ما هم در طول سالهاي بعد از انقلاب تا امروز، هميشه عيد نوروز را يك عيد ملّي و فرخنده دانسته‌ايم - امّا امسال به خاطر تقارن ايام محرّم، به امام حسين(ع) و عاشورا و خونهاي شهداي كربلا احترام مي‌گذارد و حرمت محرّم را حفظ خواهد كرد.

مقام عظماي ولايت تاكيد مي كنند: كساني هستند كه مايلند بين انگيزه‌ هاي گوناگون در داخل كشور ما جنگ راه بيندازند. دلشان مي‌خواهد مردم را دچار دودستگي و اضطراب كنند. به آنها اعتنايي نكنيد. در كشور ما، شيعه و سنّي و مسلمان و غير مسلمان مطرح نيست؛ عاشورا را همه احترام مي‌كنند. در كشور ما حتّي افرادي هم كه غير مسلمان هستند، براي عاشورا احترام قايلند؛ آدمهايي هم كه حتّي پايبندي هاي مذهبي آنها چندان زياد نيست، براي امام حسين، اباالفضل، علي‌اكبر، علي‌اصغر، زينب كبري عليهم‌السّلام و آن خونهاي پاك، احترام و ارزش قايلند. كشور ما، كشور اهل بيت و كشور امام حسين(ع) است. مردم ما آگاهانه حرمت عاشوراو ايام عزاداري امام حسين (ع) را در نوروز نگاه مي دارند.

حضرت آيت الله خامنه اي مي فرمايند: همه ما بخصوص كساني كه مسؤوليتي بر دوش دارند، عقلا وظيفه داريم كه در همه حركات، گفتارها، نوشتارها و همه موضعگيريها و توصيه‌هاي خود به كساني كه از ما توصيه مي‌پذيرند، خدا را و وظيفه را در نظر داشته باشيم. راه نجات در دنيا و آخرت اين است و بس. بنده لازم مي‌دانم از مردم عزيزمان به‌خاطر احترامي كه به حسين‌بن‌علي (ع) در عمل و زبان نشان دادند، صميمانه تشكر كنم. امسال كه ايام سال نو با ايام عاشورا همزمان بود، از مدتي پيش از ايام فروردين، دستگاههاي تبليغي دشمن، در مراكزي كه همه فكرشان اين است كه مردم ما را، ملّت شجاع و مؤمن ما را از مواضع حقيقي خود منصرف كنند، همه تلاششان را به كار انداختند تا محرم و عاشورا را در چشم مردم كمرنگ كنند. لكن مردم با حضور خود در مجالس و مراسم عزاداري و بزرگداشت عجيبي كه امسال در مراسم عاشورا نشان دادند، يك بار ديگر به همه ثابت كردند كه ملّت ايران از روي معرفت و آگاهي راه خود را انتخاب كرده است.

مقام معظم رهبري تاكيد كردند: عاشورا هم مراسمي است كه در انسانها شور و تحرك و رويش و تفكر و انديشه به‌وجود مي‌آورد. عاشورا يك مراسم خشك و خالي نيست، مراسمي است كه در آن فكر، برنامه، هدف، آگاهي‌بخشي و معرفت دهي هست. مردم از مراسم مربوط به سيدالشهدا عليه‌الصلاه‌والسلام قدرداني كردند.

مقام رهبري همچنين تصريح مي كنند: البته ايامِ ماه صفر است و قبل و بعد از امروز، روزهاي عزاداري است؛ منتها عزاداري‌هاي ما - كه بزرگداشت ياد كساني است كه حركت نيروهاي مسلح و حركت عمومي و فرهنگي و سياسي ما ان‌شاءاللَّه در جهت اهداف آنهاست - منافاتي با تبريك گفتن ايام نوروز ندارد؛ اگرچه ياد رحلت رسول معظّم اسلام و ائمه معصومين ما در اين ايام براي دلهاي پُرعاطفه و پُرتپش مؤمنين و شيعيان، مايه غم و اندوه است.