هشدار وزير امور خارجه فلسطين درباره طرح هاي تازه رژيم صهيونيستي

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري العالم، "ناصر قدوه" در گفتگوي اختصاسي با اين شبكه گفت: بايد با طرح آينده اسرائيل كه هدف آن سيطره بر بخش بيشتري از خاك فلسطين و جلوگيري از تشكيل كشور واقعي و داراي حاكميت فلسطين است مقابله كرد.

القدوه افزود: وزيران امور خارجه كشورهاي عربي سه تصميم درباره فعال سازي و به جريان انداختن طرح صلح عربي ، تحولات مربوط به موضوع فلسطين و حمايت مالي از بودجه تشكيلات خودگردان به خاطر پايداري و مقاومت، اتخاذ كرده اند.

وي همچنين نسبت به طرح رژيم صهيونيستي براي يهودي سازي قدس هشدار داد و تصريح كرد اسرائيل سعي دارد بخش غربي و شرقي قدس را به مناطق كرانه باختري مرتبط كند و اين مساله وضعيت اقتصادي و تركيب جمعيتي اين شهر مقدس را كاملاً تغيير مي دهد و به تلاش ها براي بازپس گيري حقوق فلسطينيان ضربه شديدي وارد مي كند.

وزير امور خارجه فلسطين با اشاره به موضوع كمك هاي كشورهاي عربي به مردم فلسطين گفت در اين اجلاس توافق شد تا ارسال كمك به فلسطينيان به همان ميزان سابق ادامه يابد.

القدوه در رابطه با عدم دعوت از جنبش حماس براي شركت در اجلاس سران عرب در خارطوم اظهار داشت: دولت لسطين هنوز راي اعتماد نگرفته و مجلس قانونگذاري بررسي دولت جديد را آغاز نكرده است.

وي در پايان شركت كنندگان در احلاس خارطوم خواست تمام سعي خود را براي حل بحران در كشورهاي عربي و آفريقايي بكار گيرند.