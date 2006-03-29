به گزارش خبرگزاري "مهر"، اين اثر كه از حضور دنزل واشينگتن در نقش محوري سود مي جويد در آمريكا با فروش 28 ميليون و 970 هزار دلاري مواجه شد و انتظار تهيه كننده را برآورده كرد.



اين اثر كه در زمره آثار تريلر جاي دارد در 2 هزار و 818 سالن به نمايش درآمد و با استقبال مخاطبان مواجه شد. "مرد درون" با بودجه 45 ميليون دلاري ساخته شد و از حضور كليو اوون و جودي فاستر نيز در ساير نقش ها سود مي جويد. اين اثر شرح حال يك سارق بانك است كه درصدد رقم زدن بزرگترين سرقت زندگيش برمي آيد و اين امر باعث مي شود كارآگاهي به تعقيب وي بپردازد.



با صدرنشيني فيلم "مرد درون"، فيلم موفق هفته گذشته "وي را به نشانه انتقام بگير" به مقام دوم جدول فروش دست يافت. اين اثر كه شاهد نقش آفريني متفاوتي از ناتالي پورتمن است در دومين هفته نمايش به 12 ميليون و 300 هزار دلار فروش دست يافت و مجموع فروش آن به 46 ميليون و 200 هزار دلار رسيد. اين اثر با بودجه 54 ميليون دلاري ساخته شد.



در اين ميان فيلم هراسناك "زنده ماندن" محصول استوديو ديسني با كسب 141 ميليون و 200 هزار دلار به جايگاه سوم جدول فروش دست يافت.