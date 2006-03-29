نمايي از فيلم "دوازده يار اوشن"

به گزارش خبرگزاري "مهر"، سودربرگ كه كارگردان فيلم هاي "يازده يار اوشن" و "دوازده يار اوشن" هم بوده، براي ساخت اين فيلم بار ديگر پشت دوربين قرار مي گيرد. جورج كلوني، براد پيت، مت ديمون، اندي گارسيا و دان چيدل هنرپيشگاني هستند كه در قسمت هاي قبلي به نقش آفريني پرداخته اند و در فيلم "سيزده يار اوشن " نيز حضور دارند.



از جمله بازيگراني كه سرگرم مذاكره براي حضور در اين اثر هستند مي توان به چهره هايي چون برني ماك و كيسي افلك اشاره كرد. خبرها حاكي از اين است كه جوليا رابرتز و كاترين زتا جونز در اين فيلم نقشي ندارند و ايفاي نقش محوري زن در اين اثر بر عهده الين باركين است.



هنوز جزئيات طرح داستان افشا نشده، اما مانند دو فيلم نخست به تلاش دني اوشن و گروهش براي يك سرقت بزرگ مي پردازد.