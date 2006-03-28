احتمال بروز سيلاب در استانهاي غربي و جنوبي كشور

به گزارش خبرگزاري مهر ، سازمان هواشناسي با صدور اطلاعيه اي اعلام كرد: به دليل ادغام سامانه هاي مديترانه اي و سوداني طي روزهاي سه شنبه ، چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاري ، براي نيمه غربي كشور و استانهاي حاشيه البرز بارش همراه با رگبار و رعد و برق و وزش باد پيش بيني مي شود.

همچنين به سبب شدت بارش طي روزهاي سه شنبه و چهارشنبه در استانهاي كردستان ، كرمانشاه ، ايلام ، لرستان ، چهارمحال و بختياري ، نواحي غربي استان اصفهان و حوضه هاي آبريز خوزستان و احتمالا در روز چهارشنبه در استانهاي كهگيلويه و بويراحمد ، بوشهر و فارس ، سيلابي شدن رودخانه ها و آبگرفتگي معابر عمومي دور از انتظار نيست.