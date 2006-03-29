اعزام كاروان راهيان نور شهرهاي مختلف به مناطق عملياتي

خدمات مخابراتي به راهيان نور

به گزارش خبرگزاري مهر، به نقل از گروه مخابراتي معراج نيروي زميني سپاه اين گروه موفق به ارائه خدمات متنوع به كاروان هاي راهيان نور شدند. گروه مذكور در زمينه تلفن كارتي سيار در مسير دوكوهه تا اروند كنار و بهينه سازي ارتباط از اهواز تا خرمشهر تلاش هاي زيادي كرده است.

كاروان راهيان نور شهرستان كليبر عازم سرزمين نور شدند

به گزارش مهر، به نقل از منطقه مقاومت آذربايجان شرقي، 215 نفر از بسيجيان شيفته زيارت مشهد شهيدان با 5 دستگاه اتوبوس به مناطق عملياتي جنوب كشور رهسپار شدند.

اعزام كاروان راهيان نور استان مركزي به مناطق عملياتي

به گزارش مهر، كاروان 500 نفري راهيان نور استان مركزي در مناطق عملياتي شامل كاركنان استانداري، آموزش و پرورش و بسيج فرهنگيان از نبردگاه هاي رزمندگان اسلام در جنوب كشور ديدن مي كنند.



انجمن عكاسان و فيلم سازان بسيج استان مركزي نيز به مدت 6 روز جهت به تصوير كشيدن شور و حال بازديد كنندگان خصوصا جوانان در مناطق عملياتي حضور مي يابند.

كاروان راهيان نور شهرستان چاراويماق استان آذربايجان شرقي عازم سرزمين نور شد

به گزارش مهر، زائران سرزمين هاي نور شهرستان چاراويماق با بدرقه مسئولين محلي و امت حزب الله اين شهرستان ششم فروردين ماه از ميدان نماز شهر قره آغاج عازم مناطق عملياتي هشت سال دفاع مقدس شدند.



در اين كاروان 160 نفر از خواهران و برادران بسيجي در قالب 4 اتوبوس عازم مناطق عملياتي جنوب شدند تا از نزديك شاهد رشادت ها و ايثارگري هاي رزمندگان هشت سال دفاع مقدس باشند.

حضور كاروان راهيان نور شهرستان اروميه در تنگه مرصاد

به گزارش مهر، كاروان راهيان نور 240 نفري اروميه كه جهت بازديد از جمله غرب كشور در شهر كرمانشاه حضور يافتند پس از اداي احترام به مقام شهداي گمنام در ارتفاعات طاق بستان و قرائت زيارت عاشورا و بازديد از موزه شهداء به سوي تنگه مرصاد حركت كردند.

بازديد كاروان هاي مرحله چهارم راهيان نور نيروي دريايي سپاه از مناطق عملياتي

به گزارش مهر، كاروان هاي مرحله چهارم راهيان نور نيروي دريايي سپاه همانند دوره هاي قبل از مناطق عملياتي جنوب كشور ديدن و با خاطراتي معنوي و بيادماندني منطقه خرمشهر و آبادان را به سمت اهواز ترك كردند.

يك نمايشگاه عكس و پوستر و ايستگاه خبر در محل اسكان نيروي دريايي سپاه با موضوع جنايات آمريكا قبل از انقلاب تاكنون راه اندازي شده است.

فيلم ها و عكس هاي گرفته شده از كاروان هاي راهيان نور نيروي دريايي سپاه بصورت ميكس و صداگذاري شده در آرشيو واحد روابط عمومي نگهداري مي شود تا با مراجعه علاقمندان در اختيار آنها قرار داده شود.