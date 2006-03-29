تغيير لحن بيانيه شوراي امنيت درباره ايران براي جلب نظر روسيه و چين

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري هاي رويترز و فرانسه ، ديپلمات ها گفتند پنج كشور عضو دائم شوراي امنيت اميدوارند پيش نويس بيانيه جديد در نشست بعدي اعضاي شورا تصويب شود .



گفته مي شود كه انگليس، فرانسه، و آمريكا بيانيه اصلاح شده را بين 15 عضو شورا توزيع كرده اند كه در آن ديدگاه هاي روسيه و چين نيز كه مخالف صدور هرگونه بيانيه شديد اللحني بودند، گنجانده شده است.



"جان بولتون" سفير آمريكا روز سه شنبه در سازمان ملل درجمع خبرنگاران گفت :"ما درباره مسائل عمده مطرح در متن به توافق رسيده ايم و تحركي از سوي تمام طرف ها نيز ديده مي شود و اكنون نياز داريم تا ببينيم كه آيا مي توانيم از اين آخرين پل عبور كنيم يا خير اما خيلي نزديك شده ايم.



بولتون همچنين گفت: ما به طرز شگفت انگيزي انعطاف پذيري داشته ايم ومن تاكنون تا اين حد انعطاف پذيرتر نبوده ام و متن خيلي رضايت بخش است.



آن گونه كه خبرگزاري ها گزارش مي دهند در پيش نويس بيانيه جديد فقط لحن بيانيه قبلي تغيير يافته و بازهم اين عبارت كه " شوراي امنيت سازمان ملل متحد تنها به مسئوليت اصلي خود مبني بر حفظ صلح و امنيت بين المللي عمل مي كند" در آن گنجانده شده است .

يك ديپلمات كه نخواست نامش فاش شود گفت مسكو آماده است در صورتي كه متن اين بيانيه از هرگونه اشاره اي به تهديد صلح و امنيت بين المللي خودداري كند به آن راي مثبت دهد. درصورتي كه اقدام يكي از اعضاي شوراي امنيت، تهديد كننده صلح و امنيت بين المللي / باشد بر اساس بند هفت منشور ملل متحد بايد ان كشور تحريم شود.

با اين حال ديپلمات هايي كه از افشاي نامشان خودداري مي كنند گفتند روسيه هنوز بيانيه جديد را تائيد نكرده و ممكن است اين به عنوان مانعي عمده تلقي شود.



براساس گزارش خبرگزاري هاي رويترز و فرانسه در بيانيه اصلاح شده همچنين "اتهامات خاص" و "درخواست ها از برنامه هاي هسته اي ايران" حذف و به جاي آن به قطعنامه هاي شوراي حكام آژانس اشاره شده است.

دربيانيه جديد همچنين از"محمد البرادعي" مديركل آژانس درخواست شده است در خصوص همكاري ايران در مدت 30 روز گزارش دهد كه اين مدت زمان در بيانيه قبلي 14 روز بوده است كه چين و روسيه آن را ناكافي دانسته بودند.



بولتون همچنين با اشاره به نشست روز پنجشنبه وزراي خارجه 1+5 در برلين گفت :" وزراي امور خارجه به برلين مي روند و من به اهداف آنها و اهداف خودمان فكر مي كنم ، ما تلاش داريم تا در آنجا به توافق برسيم.



وي همچنين ابراز اميدواري كرد كه 15 عضو شورا بتوانند روز چهارشنبه با همديگر ديدار كنند اما گفت:"فكر مي كنم ما به لحظه حساسي رسيده ايم و قبلاً نيز در چنين وضعيتي بوده ايم اما لزوماً نتوانسته ايم به توافقي دست يابيم".



"امير جونز پري" سفير انگليس در سازمان ملل نيز در اين باره اظهار داشت :" اگر ما در صدد اتمام كار تا پنجشنبه هستيم در واقع يك يا دو مسئله وجود دارد اما مابقي در متن بيانيه به هم نزديك شده است ".

يك مقام ارشد وزارت خارجه آمريكا نيز در آلمان كه خواست نامش فاش نشود گفت كه ما مي خواهيم به آنها(ايران ) بگوئيم كه گام بعدي تحريم يا حمله به آن كشور نيست بلكه ترجيح مي دهيم تمام فشارها را به ايران وارد كنيم .

وي همچنين گفت: اين مساله كه ايران به عراقي ديگر تبديل خواهد شد درست نيست و چنين نخواهد شد من اغلب و به اندازه كافي روشن ساخته ام كه گزينه نظامي را به عنوان يك راه مناسب براي حل اين موضوع تلقي نمي كنم.

"ژان مارك دلا سابلير" سفير فرانسه در سازمان ملل نيز گفت: فكر مي كنم كه بسيار به توافق نزديك شده ايم و رياست شوراي امنيت را مطلع خواهيم كرد و فردا به وي مشاوره خواهيم داد.

با اين حال آندره دنيسوف سفير روسيه در مقر سازمان ملل نيز گفت تا زماني كه همه چيزمورد قبول واقع نشده هيچ چيز مورد قبول نيست اما ما هر چه بيشتر به اين توافق نزديكتر مي شويم .

"وانگ گوانگيا" سفير چين نيز از پيشرفت هاي صورت گرفته در اين باره خبر داد.