سنت هاي اسلامي جزو سنن ملي ملت هاي ديني و اسلامي است

به گزارش خبرگزاري مهر، رهبرمعظم انقلاب مي فرمايند: در شكل استعمار غيرمستقيم در تركيه، زبان فارسي زبان ديواني تركيه بوده و تقريباً تا آخر دوران عثماني رواج داشته است؛ ولي جديديها كه آمدند، نه فقط زبان فارسي را به‌ كلي از بين بردند، بلكه خط عربي را هم كه خط تركيه بود، از بين بردند؛ خط لاتين را با تغييرات مختصري به اينها دادند. زبان، خط، اعتقادات، ايمانهاي گوناگون و سنن موجود در كشور، مباني هويت ملّي است.

حضرت آيت الله خامنه اي تصريح مي كنند: اگر يك ملّت، ملّت ديني است - مثل ملّت ما و ساير ملّتهاي اسلامي - سنن اسلامي جزو سنن ملّي اوست. امروز وقتي ما مي‌ گوييم سنّتهاي ملّي ايران، نبايد ذهنمان فقط به سمت نوروز و چهارشنبه ‌سوري برود؛ نماز جمعه و حج و عيدغدير هم سنّت ملّي ماست؛ چون ملّت ما داراي اين عقيده و اين محتوا و اين هويت در ذهن خودش هست.

مقام عظماي ولايت با اشاره به اين نكته كه يكي از كارهاي دشمنان اين است كه ملّتها را از هويت خالي كنند مي فرمايند: اين قضيه ، داستان مفصلي است و با دو كلمه، نه مي‌شود ابعادش را نشان داد و نه مي‌ شود خطرش را آن‌ چنان كه هست، گوشزد كرد. شما در محيط دانشجويي با اين سياست كلي كه شناخته و ناشناخته و پيدا و پنهان وجود دارد، بايد مبارزه كنيد و مباني ارزشي را - مباني‌ اي كه حقيقتا تشكيل‌ دهنده هويت ملّت ايران است و مي‌ تواند آنها را پيش ببرد و صاحب همه چيز كند - حفظ كنيد.

مقام معظم رهبري تاكيد مي كنند: جنبش نرم ‌افزاري، فقط تهيه نرم ‌افزارهاي رايانه‌اي نيست؛ يعني باطن و حقيقت و روح هر پيشرفتي؛ يعني دانش و توليد علم. روح جنبش نرم ‌افزاري، يعني توليد علم و به‌ كار گرفتن ظرفيت استعداد يك ملّت. اگر ملّتي روي پاي خود و با هويت خودش بود، اين معنا در او تقويت خواهد شد و پيشرفت خواهد كرد، والا هميشه دنباله‌رو است و هرجا برسد، باز هم دنباله‌ رو خواهد بود. لذا بايد به مسائل اساسي و ارزشي كشور و آنچه انقلاب براي اين ملّت آورده است، اهميّت دهيد.

ايشان همچنين با صراحت اعلام مي نمايند: قبل از انقلاب در دوران سلطه پادشاهان - حداقل از اواسط قاجار - همه چيز اين ملّت زير دست و پاي مهاجمان خارجي لگدمال و له شده بود؛ امّا به بركت اسلام و توكل به خدا و اعتقاد به توحيد، انقلابْ اعتماد به نفس را به ملّت ايران برگرداند. نگذاريد مطبوعات شما تحت تأثير بعضي از جوهايي كه در كشور به‌وجود مي‌آورند، قرار گيرند و مثلا تصوّر كنند بايد با مباني فكري و اعتقادي اسلام يا انقلاب مقابله و معارضه كرد و اينها را از بين برد؛ چرا؟ چرا بايد ستونهاي خانه خودمان را خراب كنيم؟ چه دليلي دارد كه ما روي سر خودمان سقف را بريزيم تا ديگران بيايند به ميل خودشان ستون بزنند و سقفي روي آن بگذارند؟ آنچه مال خود ماست، به درد ما مي‌خورد و ضامن پيشرفت ماست.