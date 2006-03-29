ذره بين مهر بر مهمترين تحولات جهان در پائيز 1384

* مهر سال 1384

جايزه صلح نوبل



جايزه صلح نوبل براي سال 2005 ميلادي به طور مشترك به آژانس بين المللي انرژي اتمي و محمد البرادعي مديركل اين آژانس اعطا شد .

محمد البرادعي

اولين جلسه محاكمه ديكتاتور سابق عراق



دادگاه صدام حسين رهبر و ديكتاتور سابق عراق 19 اكتبر(27 مهر) آغاز شد كه وي در اين مراسم، رسيدگي به اتهام جناياتي را كه در زمان زمامداري خود مرتكب شده است، در صلاحيت دادگاه نديد .

در نخستين جلسه رسيدگي به اتهامات رهبر سابق عراق هم كه در ژوئيه سال 2004 ميلادي برگزار شد وي خود را همچنان رئيس جمهوري قانوني عراق دانسته و صلاحيت دادگاه تشكيل شده تحت اشغال نيروهاي خارجي را براي رسيدگي به اتهامات رئيس جمهوري زير سوال برده بود

صدام حسين

صدام حسين در دادگاه هاي خود كه تاكنون چندين بار به تعويق افتاده است، انگليسي ها و آمريكايي ها را به دروغگويي متهم كرد و جلسه بعدي رسيدگي به جنايات وي به 24 ژانويه(4 بهمن) موكول شد، اولين پرونده مربوط به جنايات صدام، كشتار 148 شيعه در منطقه دجيل در سال 1982 است كه سران رژيم سابق همچنان از پذيرفتن مسئوليت اين جنايت طفره مي روند .

كناره گيري رسمي شرودر از قدرت

صدراعظم آلمان با كناره گيري رسمي از قدرت حمايت خود را از صدر اعظم جديد اين كشور اعلام كرد.

" گرهارد شرودر " صدراعظم آلمان در هانوفر كناره گيري رسمي خود از قدرت را اعلام و تصريح كرد : از اين بعد هيچ تعلقي به دولت آينده آلمان ندارم .

گرهارد شرودر

شرودر پس از هفت سال صدراعظمي همچنين افزود : من حمايت همه جانبه خود را از دولت " آنجلا مركل " اعلام مي كنم

اتحاديه اروپا قطعنامه تحريم ازبكستان را تصويب كرد

وزراي امورخارجه كشورهاي عضو اتحاديه اروپا در نشست خود در لوكزامبورگ قطعنامه تحريم ازبكستان را تصويب كردند.

تصويب اين قطعنامه به دنبال خودداري دولت ازبكستان از صدور مجوز بازرسي بين‌المللي مستقل از حوادث انديجان صورت گرفته است

كشورهاي عضو اتحاديه اروپا در اين قطعنامه فروش تسليحات به ازبكستان و صدور ويزا به عاملان حادثه انديجان را تحريم كردند

انتشار تصاوير موهن پيامبر اسلام (ص) در يك روزنامه دانماركي

يك روزنامه دانماركي 12 تصوير موهن از پيامبر اسلام را منتشر كرد.

خودكشي وزير كشور سوريه

غازي كنعان وزير كشور سوريه در دفترش دست به خود كشي زد.

كنعان در سالهاي 1982 و 2002 ميلادي پيش از بازگشت به لبنان در اكتبر 2004 ميلادي رياست سازمان اطلاعات سوريه در لبنان را برعهده داشت

خودكشي سرلشگر كنعان چند روز پيش از تسليم گزارش مهليز درمورد ترور حريري به كوفي عنان دبير كل سازمان ملل متحد صورت گرفت .

انفجارها در شبه جزيره بالي مالزي

درپي سلسله انفجارهايي كه امروز شبه جزيره بالي اندونزي را به لرزه در آورد دستكم 32 تن كشته و 101 نفر ديگر زخمي شدند.

براساس اطلاعات دو بيمارستان، درحال حاضر21جسد در بيمارستان سانگلا در الجزيره و 11 جسد در بيمارستان گراها آسيه وجود دارد

انفجار در جزيره بالي اندونزي

وي افزود: در بين كشته شدگان اتباع كشورهاي ژاپن و استراليا ديده مي شود و يك تبعه فرانسوي نيزجراحات سطحي برداشت

براساس اين گزارش، انفجارها به فاصله چند دقيقه درگردشگاه جمباران و كوتا درمركز جهانگردي شبه جزيره بالي روي داد

150 كشته و زخمي حاصل سه انفجار خودروي بمب گذاري شده در شهر بلد عراق

شبكه خبري الجزيره از كشته شدن بيش از پنجاه عراقي و زخمي شدن دستكم صد تن ديگر در منطقه بلد در شمال بغداد خبر داد.

الجزيره به نقل از يك منبع پليس عراق اعلام كرد: سه خودروي بمب گذاري شده در منطقه بلد منفجر شد

شكنجه گر زن ابوغريب به 3 سال زندان محكوم شد

" ليندي انگلند" سرباز زن آمريكايي به خاطر بدرفتاري و شكنجه زندانيان ابوغريب به 3 سال زندان محكوم شد .

يك دادگاه نظامي در آمريكا ليندي انگلند مامور سابق زندان ابوغريب رابه خاطرشكنجه و آزارو اذيت زندانيان به 3 سال زندان محكوم كرد

شكنجه گر زن آمريكايي

علاوه بر محكوميت زندان، دادگاه نظامي دستور اخراج انگلند از ارتش به خاطر رفتار مغاير شئونات نظامي را نيز صادر كرد .

ورود ناو هواپيمابر اتمي آمريكا به خليج فارس

مقامات مصر اعلام كردند كه يك ناو هواپيمابر اتمي آمريكا امروز سه شنبه از كانال سوئز راهي درياي سرخ و خليج فارس شد.

اين مقامات كه نامي از آنها برده نشده اعلام كردند كه ناو هواپيما بر "تئودور روزولت" (كه يك ناو هواپيمابر اتمي است) و گروه ناوهاي جنگي وابسته به آن كه از جمله دو ناوشكن بودند از كانال به سوي منطقه خليج فارس اعزام شدند .

پيروزي احزاب مخالف در انتخابات پارلماني لهستان

حزب راست ميانه (حزب مخالف دولت) در انتخابات پارلماني بر ائتلاف جناح چپ حاكم پيشي گرفت.

طبق آمارها ، حزب مخالف راست ميانه حداقل 303 كرسي پارلمان اين كشور را كه 460 كرسي دارد از آن خود خواهد كرد. حزب حاكم

تنها 50 كرسي را بدست خواهد آورد

(SLD)

وزير كشور افغانستان استعفاء كرد

علي احمد جلالي وزير كشور افغانستان استعفاي خود را اعلام كرد .

جلالي در گفتگو با شبكه تلويزيون خصوصي افغانستان تولو

استعفاي خود را اعلام كرد

* آبان سال 1384



(Tolo)

سخنان ضد صهيونيستي و جنجال برانگيز رئيس جمهوري ايران

احمدي نژاد در همايش سراسري "جهان بدون صهيونيزم" گفت: جنگي كه در سرزمين فلسطين در جريان است، جنگ عادي ميان يهوديان و غير يهوديان و يا جنگ يك كشور با بقيه كشورها، جنگ يك كشور با دنياي عرب و دعوا بر سر يك سرزمين محدود نيست، بلكه تاسيس رژيم اشغالگر قدس يك حركت سنگين از جانب نظام سلطه و استكبار عليه دنياي اسلام است.

همايش جهان بدون صهيونيزم

رئيس جمهوري تاكيد كرد: اسرائيل بايد از نقشه جهان حذف شود.

شارون از ليكود كناره گيري كرد

آريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي در نامه اي به رهبران حزب ليكود استعفاي خود را رسما اعلام كرد و از تصميم خود براي تشكيل حزب جديد خبر داد.

شارون دراين نامه نوشت : از اين حزب استعفا مي كنم و حزب جديد تشكيل خواهم داد.

ناآرامي هاي فرانسه و هشت هزار خودروي سوخته



درگيري هاي نوامبر فرانسه از زماني آغاز شد كه 2جوان سياه پوست مهاجر به فرانسه كه از ترس پليس به يك نيروگاه برق پناه برده و دچار برق گرفتگي شدند. در پي اين حادثه، خانواده و ساكنان شهر "كليشي سو- بوآ " (Clishy sous- bois) در حومه پاريس دست به تظاهرات مي زنند و اين خود بهانه اي مي شود تا مهاجران نارضايتي خود را نسبت به سياست دولت اعلام كنند .

درگيري ها در فرانسه

موج اعتراض از شهر "كليشي سو - بوآ" به شهرهاي ديگر حومه پاريس نيز كشيده شد و صدها خودرو در آتش سوخت.

افشاي نگهداري مظنونان تروريستي در زندان هاي افغانستان، تايلند و اروپايي

روزنامه واشنگتن پست در تاريخ دوم نوامبر سال 2005 گزارش كرد كه آژانس اطلاعات مركزي آمريكا( سيا) پس از حملات 11 سپتامبر گروهي از مظنونان تروريستي القاعده را در زندانهايي در افغانستان، تايلند، و چند كشور اروپاي شرقي از جمله سوئد، مجارستان، اسپانيا، نروژ، ايتاليا، روماني و لهستان نگهداري مي كند.

بازداشتگاه هاي آمريكا در شرق اروپا

كابينه كره جنوبي طرح كاهش نيرو در عراق را تصويب كرد

كابينه كره جنوبي طرح كاهش نيروهاي اين كشور در عراق را تا يك سوم تصويب كرد.

يك مقام وزارت دفاع كره جنوبي درباره اين طرح گفت: طرح كاهش نيروهاي اين كشور از نيمه اول سال آينده ميلادي آغاز خواهد شد.



وي افزود: اين طرح براي تصويب نهايي روز چهارشنبه تقديم پارلمان خواهد شد.

عوامل بمب گذاري هاي 23 مهر اهواز دستگير شدند

وزارت اطلاعات در اطلاعيه شماره 2 خود از دستگيري عوامل بمب ‌گذاري هاي 23 مهر در اهواز خبر داد.

روابط عمومي وزارت اطلاعات پيرو اطلاعيه‌ قبلي خود در مورد شناسايي عوامل بمب‌ گذاري‌ هاي اهواز اعلام كرد: با پيگيري‌ هاي مستمر اطلاعاتي‌ سربازان گمنام امام زمان (عج)، عوامل بمب ‌گذاري در خيابان نادري اهواز نيز كه منجر به شهادت شش نفر از جمله 2 نفر از عشاير غيور عرب و مجروح شدن ده‌ ها نفر از مردم غيور منطقه شد، شناسايي و دستگير شدند.

شوراي امنيت قطعنامه درباره سوريه را تصويب كرد

شوراي امنيت سازمان ملل متحد به اتفاق آراء قطعنامه درباره سوريه را به تصويب رسانيد.

شوراي امنيت

در اين قطعنامه از سوريه خواسته شده است كه با تحقيقات سازمان ملل درباره ترور "رفيق حريري" نخست وزير پيشين لبنان به طور كامل همكاري كند. * آذر سال 1384 سقوط هواپيماي C130 و شهادت غمناك خبرنگاران



سقوط يك فروند هواپيماي ترابري سي - 130 ارتش جمهوري اسلامي ايران در منطقه اي مسكوني در پايتخت، 106 كشته برجاي گذاشت كه 39 خبرنگار نيز در ميان قربانيان بودند . صحنه سقوط هواپيما در مهرآباد اين هواپيما دقايقي پس از بلند شدن از باند فرودگاه مهرآباد در غرب تهران ظاهراً به دليل مشكلات فني اقدام به بازگشت و فرود كرد اما در مسير فرود، برخورد هواپيما با ساختماني 10 طبقه در شهرك مسكوني - نظامي توحيد واقع در جنوب فرودگاه باعث آتش گرفتن آن شد .

انتخابات عراق براي تشكيل اولين پارلمان دائمي



15 دسامبر؛ مردم عراق به طور گسترده در انتخابات اين كشور كه به تشكيل نخستين مجلس و دولت چهارساله از زمان حمله نظامي سال 2003 تحت رهبري آمريكا منجر خواهد شد، شركت كردند .



انتخابات پارلمان عراق براي تعيين 275 نماينده روز24 آذر ماه برگزار شد كه هفت هزار و 655 نامزد در قالب 996 گروه انتخاباتي در اين عرصه به رقابت پرداختند .

اين تعداد گروه انتخاباتي شامل 307 تشكل سياسي (اعم از نامزد مستقل و حزب سياسي) و 19 ائتلاف انتخاباتي بودند . در اين انتخابات ائتلاف يكپارچه عراق به موفقيت چشمگيري دست يافت .



يونس قانوني رئيس پارلمان افغانستان شد

محمد يونس قانوني از رقباي نزديك رئيس جمهوري افغانستان به عنوان رئيس مجلس نمايندگان پارلمان (ولسي جرگه)افغانستان منصوب شد .

يونس قانوني رهبر حزب افغانستان نوين پس از دو دور راي گيري توانست بر رقيب خود عبدالرسول سياف پيروز شود .



آغاز شورش ها در كشورهاي مسلمان عليه انتشار تصاوير موهن پيامبر اسلام(ص)

در بسياري از كشورهاي اسلامي تظاهرات گسترده اي عليه انتشار تصاوير موهن از پيامبر اسلام در يك روزنامه دانماركي برگزار شد.

تظاهرات عليه دانمارك





ساخت رادار تجسس مركزي و رادار ردياب سلاح در هند

مهندسان هندي يك رادار تجسس مركزي و يك رادار ردياب سلاح ساخته اند كه قرار است براي نيروهاي مسلح اين كشور مورد استفاده قرار گيرد.

نتانياهو رهبر حزب ليكود شد

نخست وزير اسبق رژيم صهيونيستي و وزير مستعفي كابيه شارون به عنوان رهبر جديد حزب ليكود برگزيده شد.

اريك برامي مديركل حزب ليكود اعلام كرد با برگزاري انتخابات مقدماتي براي تعيين رياست حزب ليكود، بنيامين نتانياهو نخست وزير اسبق رژيم صهيونيستي به عنوان رهبراين حزب برگزيده شد.

"غلامحسين الهام" رسما سخنگوي دولت شد

دكتر محمود احمدي نژاد رئيس جمهور در حكمي، دكتر غلامحسين الهام رئيس دفتر خود را به سمت سخنگوي دولت منصوب كرد.