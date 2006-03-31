تيم ملي كاراته به ديدارهاي تداركاتي نياز دارد

مهدي عموزاده درگفت وگو با خبرنگار " مهر" در رابطه با آسيب ديدگي خود گفت: درديدارپاياني مسابقات تيمي در زمان مبارزه با نماينده تركيه ازناحيه مينيسك خارجي پاي راست دچار آسيب ديدگي شدم، ولي توانستم مبارزه را تا پايان ادامه داده و پيروز از ميدان خارج شوم.

وي ادامه داد: هم اكنون درحال فيزيوتراپي هستم تا قبل ازتشكيل وشروع اردوي تيم ملي ، مشكل آسيب ديدگي خود را حل كرده وبا سلامت كامل درخدمت تيم ملي باشم.

سرگروه تيم ملي در رابطه با مسابقات مراكش گفت: تورنمنت بسيارخوبي بود به خصوص براي ملي پوشان تيم چرا كه درسال 85 مسابقات جهاني فنلاند وبازي هاي آسيايي دوحه قطر را پيش روداريم و اين مسابقات توانست خيلي ازمشكلات ملي پوشان را مشخص كند تا آنها بتوانند به دنبال رفع آن باشند.

وي افزود: اميدوارم مسئولين فدراسيون چند تورنمنت را براي مسابقات تداركاتي درنظر بگيرند تا براي آمادگي بيشتر به ميدان برويم.

عموزاده درپايان در رابطه با اهداف خود درسال جديد گفت: كاراته ايران مسابقات جهاني فنلاند وبازي هاي آسيايي دوحه قطر را پيش رودارد كه درتلاش هستم تا با كسب 2 مدال خوشرنگ، دوران ورزش قهرماني خود را بخوبي به پايان ببرم.