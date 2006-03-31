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۱۱ فروردین ۱۳۸۵، ۱۰:۴۰

سرگروه تيم ملي كاراته درگفت و گو با" مهر":

تيم ملي كاراته به ديدارهاي تداركاتي نياز دارد

تيم ملي كاراته به ديدارهاي تداركاتي نياز دارد

سرگروه تيم ملي كاراته ايران كه به همراه تيم كاراته نفت در تورنمنت بين المللي مراكش شركت كرده بود با آسيب ديدگي از ناحيه پاي راست به ايران بازگشت.

مهدي عموزاده درگفت وگو با خبرنگار " مهر" در رابطه با آسيب ديدگي خود گفت: درديدارپاياني مسابقات تيمي در زمان مبارزه با نماينده تركيه ازناحيه مينيسك خارجي پاي راست دچار آسيب ديدگي شدم، ولي توانستم مبارزه را تا پايان ادامه داده و پيروز از ميدان خارج شوم.

وي ادامه داد: هم اكنون درحال فيزيوتراپي هستم تا قبل ازتشكيل وشروع  اردوي تيم ملي ، مشكل آسيب ديدگي خود را حل كرده وبا سلامت كامل درخدمت تيم ملي باشم.

سرگروه تيم ملي در رابطه با مسابقات مراكش گفت: تورنمنت بسيارخوبي بود به خصوص براي ملي پوشان تيم چرا كه درسال 85 مسابقات جهاني فنلاند وبازي هاي آسيايي دوحه قطر را پيش روداريم و اين مسابقات توانست خيلي ازمشكلات ملي پوشان را مشخص كند تا آنها بتوانند به دنبال رفع آن باشند.

وي افزود: اميدوارم مسئولين فدراسيون چند تورنمنت را براي مسابقات تداركاتي درنظر بگيرند تا براي آمادگي بيشتر به ميدان برويم.

عموزاده درپايان در رابطه با اهداف خود درسال جديد گفت: كاراته ايران مسابقات جهاني فنلاند وبازي هاي آسيايي دوحه قطر را پيش رودارد كه درتلاش هستم تا با كسب 2 مدال خوشرنگ، دوران ورزش قهرماني خود را بخوبي به پايان ببرم.

کد مطلب 306226

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