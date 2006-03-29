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۹ فروردین ۱۳۸۵، ۱۳:۴۱

آصفي در واكنش به بيانيه پاياني اجلاس سران عرب :

تنها راه حل رفع سوء تفاهم درباره جزيره ايراني ابوموسي، گفتگو است

تنها راه حل رفع سوء تفاهم درباره جزيره ايراني ابوموسي، گفتگو است

سخنگوي وزارت امورخارجه جمهوري اسلامي ايران طرح ادعاهاي تكراري پيرامون سه جزيره ايراني ابوموسي، تنب كوچك و تنب بزرگ در بيانيه پاياني اجلاس سران عرب در خارطوم را مداخله در امورداخلي ايران دانست و آن را رد كرد.

به گزارش خبرگزاري"مهر"، حميدرضا آصفي  ادعاهاي مطرح شده در بيانيه مذكور پيرامون جزاير سه گانه ايراني را بي پايه و اساس خواند و با تاكيد بر اينكه اين  جزاير جزء لاينفك سرزمين ايران است، گفت: با توجه به روند گفتگوهاي ايران وامارات درخصوص رفع سوء تفاهم پيرامون جزيره ابوموسي، مداخلات غير مسئولانه طرفهاي ديگر كمكي به اين روند نخواهد كرد.

سخنگوي وزارت امورخارجه كشورمان با تاكيد بر اهميت تداوم گفتگوهاي جمهوري اسلامي ايران و امارات متحده عربي به منظور توسعه همكاري هاي فيمابين و رفع سوء تفاهم موجود در خصوص نحوه اجراي يادداشت تفاهم 1971، اظهار اميدواري كرد اين روند به نتيجه برسد.

کد مطلب 306240

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