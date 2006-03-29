غنا با تيمهاي ملي تركيه، جامائيكا و كره جنوبي ديدار مي كند

به گزارش خبرگزاري " مهر" وبه نقل ازبخش ورزشي شبكه الجزيره تيم ملي فوتبال غنا درمسابقات يادشده با تيمهاي ايتاليا، آمريكا و جمهوري چك درگروه پنجم قراردارد.

بنابراين گزارش و براساس برنامه اعلام شده تيم ملي غنا ابتدا دو ديدارتداركاتي با تيمهاي باشگاهي آلمان در اردوي اين كشور به ‌ترتيب در روزهاي 30 فروردين و ششم ارديبهشت برگزار خواهد كرد و يكماه بعد روزپنجم خردادماه درهمان اردو در آلمان به مصاف تيم ملي تركيه مي ‌رود.

براساس اين گزارش اين تيم همچنين روزهشتم خرداد درشهر لندن به مصاف تيم ملي فوتبال جامائيكا خواهد رفت و سرانجام روز چهاردهم خرداد درشهرگلاسكو اسكاتلند با تيم ملي كره جنوبي، ديدار تداركاتي پاياني خود را تا پيش از آغاز رقابتهاي جام جهاني، برگزارمي ‌كند.