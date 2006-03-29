دستگيري 40 مظنون درعربستان و كشف مواد منفجره در منطقه ابقيق

به گزارش خبرگزاري "مهر" سرلشگر" منصور تركي " سخنگوي وزارت كشور عربستان با اعلام اين مطلب به خبرگزاري فرانسه اعلام كرد: علاوه بر آن اين نيروها در منطقه ابقيق محل بزرگترين تاسيسات نفتي مقاديري مواد منفجره و سلاح كشف و ضبط كردند.

به گفته وي ، در طول ماه مارس نيروهاي امنيتي با انجام عمليات مختلف درمناطق مختلف اين كشور40 مظنون را دستگير كردند.

سخنگوي وزارت كشوربا اشاره به اينكه اين عمليات در چارچوب همكاري امنيتي براي پيشي گرفتن بر عمليات تروريستها در اين كشور و مصادره اسلحه و تجهيزات نظامي آنها صورت گرفت، ياد آور شد : برخي دستگير شدگان هويت غير سعودي دارند.

پيش از اين نيروهاي امنيتي عربستان دو عمليات انتحاري با استفاده از دو دستگاه خودروي بمبگذاري شده در تاسيسات نفتي ابقيق در شرق اين كشور را خنثي كردند.

شاخه گروه القاعده در عربستان به تاسيسات نفتي اين كشور در منطقه ابقيق را مورد حمله قرار داد كه درحين عمليات مجري آن به ضربه گلوله نيروهاي امنيتي كشته شد.

عربستان بزرگترين دارنده ذخايرغني نفتي درجهان است وعلاوه برآن بزرگترين صادر كننده اين محصول استراتژيك به شمار مي رود؛ اين كشور از ماه مي 2003 با يك رشته حملات مسلحانه مواجه بوده است كه عناصر وابسته به القاعده آن را انجام داده اند كه تاكنون به كشته شدن248 تن از جمله 90 غير نظامي، 42 پليس و 116 مظنون تحت پيگرد منجر شده است.