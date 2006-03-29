به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه ، يك منبع دروزارت كشور عراق گفت : در بغداد عناصر مسلح ناشناس با لباس نيروهاي امنيتي به مقر يك شركت وارد كننده وسائل برقي در كوي منصور حمله كرده وسپس به سوي كارمندان آن آتش گشودند كه در نتيجه آن 8 تن از جمله سه زن كشته شدند.

وي افزود: دراين حمله شش كارمند مجروح شدند و به بيمارستان يرموك انتقال يافتند.

منابع امنيتي عراق همچنين از زخمي شدن 11 عراقي خبردادند و گفتند : 5 تن از مجروحان را عناصر امنيتي تشكيل مي دهند.

اين منابع افزودند: درحمله عناصر مسلح به خودرو عناصر پليس عراق در كوي العدل در غرب بغداد سه تن از نيروهاي پليس مجروح شد.

در شهر بيجي نيروهاي آمريكايي و عراقي طي عملياتي مشترك 15 فرد مسلح را دستگير كردند.

مقامات عراقي در شهر بيجي مقررات منع آمد و شد اعمال كرده بودند و امروز لغو شد.

ارتش آمريكا هم دربيانيه اي كشته شدن دو نظامي اين كشور و زخمي شدن يك تن ديگررا درحملات جداگانه درعراق تاييد كرد.