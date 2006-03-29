ابومازن به آفريقاي جنوبي مي رود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، رئيس تشكيلات خودگردان قرار است در اين سفربا "ثابو آمبكي "رئيس جمهوري و" نلسون ماندلا" رئيس جمهوري سابق آفريقاي جنوبي ديدار و گفتگو كند.

ابومازن كه براي شركت در نشست سران اتحاديه عرب به خارطوم پايتخت سودان رفته است قرار است به كاب (درجنوب غربي آفريقا) برود و روز جمعه با امبكي درمورد روابط سياسي و اقتصادي بين دو كشور و اوضاع در خاورميانه به بحث و تبادل نظر به پردازد.

وي پس از اين ديدار در پارلمان آفريقاي جنوبي سخنراني خواهد كرد.

وزارت خارجه آفريقاي جنوبي هم در بيانيه اي اعلام كرد : سفر ابومازن به آفريقاي جنوبي در چارچوب اولويت هاي اين كشور در راستاي پيشبرد راه حل مسالمت آميز مناقشه اعراب و اسرائيل و در كنار آن بازسازي و توسعه از طريق گفتگوي ميان اسرائيليها و فلسطينيان صورت مي گيرد.

محور مذاكرات رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين با مقامات آفريقاي جنوبي ، بررسي اوضاع در سرزمين هاي فلسطيني پس از پيروزي حماس و انتخابات پارلماني اسرائيل درپي پيروزي حزب كاديما به رياست ايهود اولمرت خواهد بود.

خبرگزاري محلي سابا به نقل از "عزيز باهاد" معاون وزير امور خارجه آفريقاي جنوبي اعلام كرد: ما معتقديم كه انتخابات در فلسطين و اسرائيل فرصت تاريخي براي دو ملت به منظور ايجاد يك راه حل مسالمت آميز محسوب مي شود.

رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين روز شنبه پيش از بازگشت به كشورش با نلسون ماندلا برنده جايزه صلح نوبل و اولين رئيس جمهوري آفريقاي جنوبي پس از پايان دوران رژيم آپارتايد ديدار مي كند.